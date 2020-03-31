「四大壽險公司」滿手現金…罕見搶標世貿三館！海外投資移回台灣　瞄準商辦不動產

▲南山人壽砸312.76億元標到「世貿三館」地上權。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽30日以312.76億元標到「世貿三館」地上權，是台北信義計畫區「蛋黃中的蛋黃」。值得注意的是，這次標售案竟見到「四大壽險公司」都去搶標，最後南山人壽以1.06億元之差，擠掉第二高的富邦人壽，新光人壽以288.8億元排第三，國泰人壽則以283億元排第四，顯見壽險公司滿手現金，也樂意搶不動產投資。

壽險業一名高階主管分析投資狀況，儘管台灣保險滲透率為全球第一，壽險公司滿手資金，但國內可投資標的卻較少，且收益率不高，再加上金管會緊盯不動產投資，壽險公司寧可購買較高利率的海外債券。

然而，今年起受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球股債市表現連環崩跌，匯率波動幅度也大，持續衝擊海內外市場，加上市場利率持續下降，導致海外投資收益不如預期，也讓業者擔心引爆海外債券贖回潮，進一步造成固定收益率下降。

壽險公司轉而投資國內標的，考量股市不確定風險，相比之下房地產較為穩定，於是壽險資金從海外移回台灣，轉向投資商辦，因此也罕見出現「四大壽險公司」搶標。

至於投資台股情形，壽險主管透露，新冠肺炎風暴影響股市，各界紛紛脫手，壽險公司卻「悄悄」進場布局，趁低回補，甚至買超台積電股票超過百億元。原來是壽險公司2019年為了要彌補利差損，美化帳面，早已在高點「活賣金雞母」獲利，眼看台股受疫情衝擊走跌，就順勢回買，彌補獲利來源，並做好準備，因應市場利率下降與海外債券贖回潮。

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