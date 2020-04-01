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「大砍宣告利率」史上最多！新台幣利變保單跌破2%　保戶怒轟：和銀行定存沒兩樣啊

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▲新台幣，美元，美金，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲壽險業調降新台幣、美元利率變動型保單。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公司4月全面調降利率變動型保單宣告利率，包括新台幣、美元保單等幾乎全數調降，估計逾千多張保單受到影響，新台幣利變保單跌破2%。壽險業政策一出，保單回饋金縮水，讓保戶怒轟「根本就和銀行定存沒兩樣」；保險業務員也嘆，「沒有人想買保單了。」

壽險業全面調降利變保單宣告利率，新台幣利變保單降幅最高達0.52個百分點，調降後新台幣利變型主力保單宣告利率，已全面跌破2%；美元利變保單降幅最高達0.74個百分點，調降後多數主力保單宣告利率已低於3%。

壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者透露，這次壽險業降息同步中央銀行降幅，無論是調整張數、幣別種類、最高降息幅度，都是印象中有史以來最多。利率調降後，多數新台幣利變型保單已不見2%；美元保單僅剩國泰人壽主力保單撐在3.25%之上，最高還有3.4%，也降了0.05百分點。

不過，當利變型保單利率調降，意味著回饋金也將縮水。一名保險業務員表示，民眾購買保單，除了彌補自身保障，主要還是關心儲蓄理財的管道，保單的儲蓄功能比銀行定存好，利率也較高，吸引較多民眾諮詢和購入。

如今保單逐漸失去儲蓄功能，加上這波降息幅度大，台幣保單利率跌破2%「與銀行定存越來越接近」，民眾再也拿不到較好的利率，更有保戶怒轟「利率低到沒人要」，多數業務員也無法想像如7月1日死亡保障門檻等規定上路，當宣告利率越來越低，不知還會不會有民眾願意購買保單。

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲各國中央銀行掀起降息浪潮，多家保險公司決定調降利變型保單的宣告利率。（圖／pakutaso）

另一名壽險業高階主管透露，依據保單銷售經驗，通常民眾較不會買超額的死亡保障，尤其「高保額」的定期險很貴，受限於財務分配，民眾多選擇適當的保額，再把可運用的剩餘資金選擇儲蓄，卻被迫接受宣告利率越來越低的保單，讓業務員不知該如何面對保戶。

「壽險公司每一年都大賺，宣告利率卻一直down，我真的無法向民眾解釋原因。」該主管說，以前的保險市場風氣就如搶客競爭，就是一家公司利率down，另一家公司不down，那麼就能以更好的保障條件搶走客戶，「現在這情況，無論誰都能降低保單利率，我幹嘛不降？反正都是保險局的意思啊，我就順水推舟，但最可憐的就是民眾。」

該主管表示，雖然因大環境關係，包括肺炎疫情、全球中央銀行降息、金融局勢與走向、或金管會政策調整體質等，長期經營來看壽險業不得不調降利率，勢在必行，但在保戶的眼裡卻是難以理解，「利率降很多、公司又賺很多。我若是保戶，看到你的財報，再看到我的宣告利率，這的確很難解釋，但總是要有些說法吧，偏偏這些難堪局面都是業務員獨自承擔。」

利變型保單之所以熱賣，主要是有「增值回饋分享金」的設計，也就是保單會隨著市場利率變動，有可能拿到高於或低於銀行定存的利率。保險公司每月都會公布「宣告利率」，以宣告利率扣除預定利率的差值，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，給付「增值回饋分享金」給保戶。也就是說，當宣告利率調降，保戶領到的回饋金也將跟著縮水。

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▲壽險業4月1日利變商品宣告利率調降概況，含利率調整結果。（圖／記者紀佳妘、楊絡懸製表）

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