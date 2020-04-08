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3男參加大甲媽祖遶境被辣椒水噴倒地　「打記者、阻拍攝」起訴

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▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」電視台記者被揮拳打爆。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

汪男、吳男及胡男去年4月8日深夜，在彰化市三民路觀看大甲媽祖遶境盛況，黃男遭辣椒水噴到不適倒地，胡男看到一名電視台陳姓記者在場拍攝，汪、吳、胡等三人竟涉嫌分別毆打陳記者並毀損其攝影機，彰化地檢4月7日偵結，依傷害等罪嫌將該胡男等3人提起公訴。

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。

依據起訴書內容指出，去年4月8日晚間，汪男、吳男 (二人所涉毀損罪嫌另為不起訴處分)、胡男與黃男等多名友人，在彰化市三民路一家超商前，觀看大甲媽祖遶境盛況，不料當晚11時55分左右發生衝突，黃男遭辣椒水噴及不適倒地，等待救護車到來。

▲▼方仰寧霸氣回嗆黑道，大家「相堵ㄟ丟」。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」警察局長方仰寧坐鎮維安。

此時，剛好陳姓記者在場拍攝遶境活動，見狀乃趨前錄拍相關人、事，引發在場黃男的友人不悅，意欲阻止陳拍攝，汪男先毆打陳頭部，為警拉退後，旋又以右拳毆打其頭部，致陳往後跌撞機車。胡則躍起將陳所持攝影機拍落地面，再以雙手用力推陳，致其再度跌撞機車，吳則以右腳踢踹陳，使陳左側前臂擦傷、下背部和骨盆擦傷，另其攝影機螢幕面板碎裂，無法開機，足生損害於陳男。

▲大甲媽祖遶境衝突事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當晚彰化縣警察局彰化分局也在現場維安，第一時間獲報後，循線逮捕胡男等3人，案經陳男訴請偵辦。檢察官勘驗蒐證影像光碟及告訴人拍攝影像光碟之勘驗筆錄、蒐證影像擷圖等，認事證明確，依法提起公訴。

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