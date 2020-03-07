「0元搶匪」有洋蔥！弟車禍亡還被索賠　他搶銀行沒得手重判7年6個月

▲持槍搶彰化六信，沒搶到錢被判7年6月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

陳男（48歲）於2019年8月間持改造手槍進入彰化六信，對著沒有放現金的開戶櫃台喊「搶劫」，還與員警展開追逐400公尺後，最後卻不敵警方的辣椒水，不到10分鐘便被逮捕，彰化地院依非法持有槍枝罪處、攜帶兇器強盜未遂罪處，應執行7年6月，併科10萬元罰金。

事發當時為8月26日中午12時13分許，陳男隨身包裡藏放水果刀、改造手槍與多發子彈，頭戴鴨舌帽、口罩、手戴袖套及手套，徒步走進彰化六信開戶櫃台。對曾姓女行員說「搶劫」，隨即將白色骷顱頭黑色包包丟進櫃台，接著作勢持槍瞄準曾女。

▲持槍搶彰化六信，與警方展開追逐。（圖／ETtoday資料照）

但開戶櫃台只有辦手續沒有放現金，曾姓女行員也開抽屜給他看，但陳男執意搶錢，拿著背包轉向其它存提款櫃台，行員與現場辦事的民眾全部蹲下並按下警民連線，陳男聽到警鈴後，12點17分趕緊向外逃逸，沿途邊逃邊丟棄犯案工具，靠著警民合作，隨後趕到的員警追捕約400公尺後，12時23分許逮捕到陳男。

陳姓犯嫌逃逸時，並持槍瞄準彰化分局趙、黃兩名員警，一次射偏、一次有1顆有擊發痕跡的不發彈，於彰美路1段道路上合力壓制犯嫌，因犯嫌身材魁武並極力反抗，經員警使用辣椒水制伏犯嫌，並順利起獲改造手槍1支、擊發彈殼1顆、彈匣1個(子彈11顆)及水果刀1把等作案工具，被彰化地檢依加重強盜未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

▲持槍搶彰化六信。（圖／ETtoday資料照）

法官認為，陳男僅因家庭因素進入六信而為強盜犯行，又於員警追捕過程中按扣板機對其後上方鳴槍，犯罪情節重大，破壞社會治安甚鉅，危害行員人身安全，造成被害人受有極大精神傷害。

審理法官考量被告未實際取得任何財物，高中肄業與父母兄弟同住，因另一名弟弟甫車禍過世並遭索賠而有家庭經濟壓力，分別量處非法持有槍枝罪處3年6個月、攜帶兇器強盜未遂罪處5年，合併應執行7年6月，併科10萬元罰金。

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