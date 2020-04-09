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防疫期拚宅經濟！　詐騙集團兼營應召站call客配對　首腦、車手17人落網

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記者張君豪／台北報導

刑事局9日宣布破獲新北市三重區一詐騙水房並逮捕該詐騙集團17名成員；警方指出，目前台灣正值新冠肺炎（COVID-19）防疫期，歹徒自認假民宅經營詐騙水房有利可圖，警方從2019年11月間一件詐欺車手取款案成功攔阻50萬元現金後，溯源追查到車手頭，循線擴大追查，於今年3月23日兵分多路逮捕詐欺水房鄧姓主嫌，並逮捕連姓會計、黃姓軟體工程師及收款車手共17人。

▲刑事局偵一大隊破獲位於新北市三重區的詐欺水房並逮17人。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲位於新北市三重區的詐欺水房並逮17人。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲位於新北市三重區的詐欺水房並逮17人。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲位於新北市三重區的詐欺水房並逮17人。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，根據去年11月逮捕車手取款案後，警方突破詐騙集團擋火牆層層追溯，發現該集團鄧男（46歲、無前科）多以招攬在校同學、親友方式經營詐欺水房，平均每月收受詐欺贓款超過120萬元，每周獲利高達30萬元，他集中贓款後接受大陸詐欺水房幹部指示，把贓款分拆匯入安全的人頭帳戶，轉匯到大陸進行洗錢。

▲刑事局偵一大隊破獲位於新北市三重區的詐欺水房並逮17人。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲詐欺水房逮17人，副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方蒐證齊備，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局偵一大隊第三隊並會同新北市警三重、蘆洲、土城分局、鐵路警局、嘉義縣警局刑警大隊偵一隊共組專案小組行動，上月23日拘票8張、搜索票13張，兵分多路於台北、新北、桃園市等地區之詐欺水房據點同步進行搜索。

當場查扣電腦主機2台、筆記型電腦2台、手機25支、各式金融卡、存摺、點鈔機1部及新台幣41萬餘元等詐欺證物，全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌將主嫌鄧男等17人，於4月6日前移送新北地檢署偵辦。

警方指出，鄧男經營詐騙水房從2018年迄今獲利近新台幣3千萬元，但仍不滿足，還與桃園等地的應召業者合作，讓詐騙水房轉型兼營CALL客配對服務，藉此攬客提供應召女性服務，並與應召站業者四六分帳，警方目前正循線追查該不法賣淫集團。

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