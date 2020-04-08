黃偉哲助勞工找工作　台南「防疫安心上工計畫」釋出各類防疫職缺

▲台南市長黃偉哲率先六都宣布推動「防疫安心上工計畫」，勞工局釋出防疫相關的多元類別職缺，以協助失業民眾能提早上工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為協助受新冠肺炎疫情停工衝擊而失業的勞工，台南市長黃偉哲率先六都宣布推動「防疫安心上工計畫」，要求勞工局盤點釋出防疫相關的多元類別職缺，以協助失業民眾能提早上工，市府所釋出的職缺採適才適用，使申請民眾能結合原有專長，與市府一起防堵疫情，守護台南。

勞工局表示，第一波先釋出50個防疫職缺，包含經發局、衛生局、觀旅局、民政局(含區公所)的職缺，各單位需執行的防疫工作不同，包含環境清潔消毒、協辦防疫紓困方案、防疫物資整備及發放、體溫量測…等。

針對市議會指出同為區公所防疫職缺，但報名資格卻不同一事，勞工局回應，雖然同樣為區公所防疫工作，但各用人機關實際要執行的工作可能涉及防疫補償文書作業等，因此在學經歷及專長的要求上，就會不同於單純的體溫量測防疫工作職務。

勞工局王鑫基局長說，為讓失業民眾能提早上工，先以用人機關所要求的資格進行招募，後續還有第2波短期人力招募，會再協助審視各用人機關工作內容與報名資格，使整體報名資格更有一致性，讓更多民眾可報名甄選，且各用人機關也能找到符合所需之人力。

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