華山分屍案輕判逃死！高院竟認分屍魔「自首」予以減刑

▲高等法院刑事庭發言人連育群，說明華山分屍案判決理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵殺害女學員，再分屍並割下死者乳頭、下體試圖製作標本，其餘屍塊則棄屍。一審將他判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院7日改將他判處無期徒刑。高院指出，陳男因符合「自首」減刑要件，因此予以減刑，所以才改判無期徒刑。

本案發生於2018年6月間，陳男原於華山草原上搭建「野居草堂」，教導射箭，死者高姓女子多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡。隔天凌晨陳男意圖性侵高女，高女雖明示拒絕，但陳男仍性侵得逞並勒斃高女。事後陳男將死者分屍，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑。

一審台北地院審理後，認定陳男犯「強制性交故意殺害被害人罪」、「毀壞遺棄屍體罪」、「竊盜罪」，考量他犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院於7日宣判，高院維持相同的罪名，但撤銷一審死刑判決，改將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身。高院刑庭發言人連育群指出，「被告就所犯之『強制性交而殺害被害人罪』，以及『遺棄屍體罪』部分，均符合『自首』要件，原判決認為被告不符合自首要件，並非恰當，予以撤銷。」

連育群解釋，「關於量刑審酌，本院認為被告所為『強制性交而殺害被害人罪』部分，所為犯行極端惡劣、泯滅人性，本應量處極刑，與社會永久隔離。惟因被告此部分所為，符合『自首』減輕其刑要件，依《刑法》第62條前項規定，減刑後『得』量處無期徒刑，並依法宣告褫奪公權。並就『竊盜』部分量處有期徒刑8個月，就『遺棄屍體罪』部分量處有期徒刑4年2月。」本案仍可上訴第三審。