嫌店員找錢手很髒…客人怒嗆「確診你付醫藥費嗎」？他怒：手都消毒到裂了

▲找錢給客人被嫌手髒，放桌上又被嫌態度差。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／採訪報導

中國附醫兒童感染科主任黃高彬先前表示，病毒可能在鈔票或銅板上停留2至5小時，摸完錢應該隨即洗手消毒。一名店員表示，昨天幫客人結完帳在找錢時，對方態度不悅地說，「一直收錢一直收錢，你的手很髒」，並且嫌棄他手上有很多細菌，「生平第一次被講的像行動瘟疫一樣，真的超X！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他按照結帳流程找錢給客人時，對方突然反應很大地說「不要碰我！」讓他頓時有點錯愕，對方接著嫌他摸過太多鈔票、銅板，手上很多細菌，即便他耐心向對方解釋「已用酒精消毒雙手」，客人仍不滿地說，「一樣啦！碰到然後確診，你要付我醫藥費是不是？」

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▲摸完鈔票、零錢應洗手消毒。（圖／記者陳俊宏攝）



原PO只好把錢放在櫃檯桌上，結果還被嫌態度很差，內心OS「難道你要我用筷子夾給你你才滿意嗎？」他無時無刻都在消毒雙手，每替一位客人結完帳，都會噴酒精清潔，一有空也趕快洗手，「噴酒精跟洗手搞到手都裂了！」仍遭到客人歧視，內心實在委屈。

網友回應，「弄個盤子或碟子放錢，銀行都這麼做的，奧客真的很多」、「 回她那我不找嘍！謝謝光臨」、「叫他行動支付啊，不然Ｘ北一堆幹嘛，有種就跟你說不用找」、「找的錢不也是更多人碰過了」、「不找？那我留下來當小費囉～」。