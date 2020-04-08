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「起薪32K+3節獎金」還備宿舍！他翻出1993年錄取信　待遇佛哭年輕人

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO翻到1993年的錄取信。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣近年的低薪問題，讓許多年輕人苦不堪言。就有一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，說他因為疫情在家整理文件，無意間翻出一張1993年收到的錄取信，上面寫著「經試用三個月期滿後，待遇約新台幣三萬二千元」，而且中秋、新曆年、舊曆年都有獎金，讓他感慨「現在的年輕人真的是苦了點。」

這位男網友貼出照片，文中貼出一張照片，「疫情在家整理文件，無意中發現這張1993年收到的信」，只見原PO翻到的是一封錄取信，信上寫著「經試用三個月期滿後，待遇約新台幣三萬二千元」、「另於中秋、新曆年、舊曆年，年間獎金三次」、「備宿舍」，比起現在的就職條件，可以說是相當佛心。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲1993年起薪3萬2，讓原PO直呼「現在年輕人真的辛苦了點」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO說，雖然他後來沒有選擇到這家公司，但想起1993年，他忍不住表示，「想起那個剛畢業，不用丟履歷，就有工作可以選，薪水也還可以的年代。那時候，上班族只要想做，沒有找不到工作的」，直呼現在的年輕人真的辛苦了點。

不過男網友認為，他也很喜歡現在交友APP一堆，「年輕時第一個韓國筆友，還是透過手寫郵寄方式的朋友，每一個年代都有美好的事。」最後好奇問其他人第一份工作在什麼年代、薪水是多少，也說他有查過錄取信上的公司，「這是一家中小企業，剛剛査一下公司還在。」

看到貼文後，不少人也相當感慨，「薪水一直是n年前的，工作一直在進化」、「22k當初是為了照顧那些找不到工作的人，結果害死台灣十幾年起薪低薪」、「什麼都漲了，只有薪水沒漲，說著說著淚都流了」、「家裡長輩說，以前她月薪只有21k，但90萬就可以買一間三房公寓，長輩覺得現代人很辛苦，看似物質生活很滿足，但一輩子都被房子綁住」、「以前大概10家公司搶一個人，現在100個人應徵一個職缺。」

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