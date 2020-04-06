高雄醫護訂便當「老闆偷給小驚喜打氣」！　誠意照曝光網狂推：還不買爆？

▲醫護訂便當，店家幫加蛋暖打氣 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

防範新冠肺炎，第一線的醫護人員絕對是重要的一環，對此不少餐飲、服務業為了體恤醫護的辛勞，便大方祭出各種優惠以表感謝。一名女網友發文，表示他們日前叫了一家便當，沒想到店家竟然偷偷免費在每份餐點內都加了蛋，還手寫文字給他們鼓勵，貼心小舉動讓他們倍感溫馨。

一名高雄女醫護人員5日在臉書「爆廢公社」上貼出一張照片，融化千名網友的心。原來圖中是他們幾周前一起訂的便當，沒想到餐點送來後，她發現每個便當盒上都一一被寫上「防疫期間，辛苦您們了，加個蛋」的字樣。

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原來店家為了體恤第一線人員的辛勞，免費在每份餐點內都加了一顆蛋，給所有醫護補充營養兼打氣。突如其來的小驚喜讓原PO和同事們內心都暖暖的，特地發文感謝店家的用心和佛心，「防疫期間不只醫療人員辛苦，各行各業也都水深火熱，謝謝你們！」

照片曝光後，網友們紛紛大讚表示「滿滿的人情味，讚啦」、「每個便當都有手寫，有心了」、「重點不是在加個蛋，重點是在那句『辛苦了』」、「高雄人還不去買爆」、「來基隆開店，保證用新台幣讓你下架」、「這老闆娘是我朋友，她非常有愛心」、「還手寫，好貼心」、「我要去捧場」。

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