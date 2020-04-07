離婚協議書「坐鎮文具店門口」！網笑應證「居家隔離傳說」：看到對方就煩

▲離婚示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠疫情爆發後，政府不斷呼籲民眾非必要少到擁擠的地方群聚，不少人也都開始在家工作。然而，因為少了距離的美感，加上其他經濟壓力等因素，不少夫妻更頻繁地爭吵，嚴重者甚至鬧到要離婚，網路上也出現了「冠狀離婚」一詞。

「現在才知道文具店有賣這個。」一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，只見圖中的場景為一間文具店，店門口還貼了一張大大的「離婚協議書」字條，下方就是一疊疊的協議書，明顯到想不注意都難。

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原PO推測，協議書會被放在這麼醒目的地方，應該是店員被問到煩了，才祭出此策。他也笑說，這似乎應證了「在家隔離容易吵架、離婚率因此變高」的傳說，「好像是真的」。

▲ 離婚協議書被放在店門口。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛表示，「經濟收入受衝擊嗎」、「果然相愛容易，相處難」、「我也想把我老公趕出家門」、「趕快買起來，免得下一波買不到」、「比『口罩賣完了』的字還大」、「真的會變得常吵架，看到對方就煩」。

留言之中還有人訝異表示，還以為情人膩在家會增加生育率；原PO對此回應「應該是疫情爆發前兩周的事。」另也有曾在書店打工的網友回覆，其實十幾年前打工時，就幾乎天天都有人詢問和購買離婚協議書，可說是「長年熱銷商品」。

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