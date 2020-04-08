　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直擊解封／「台商停擺兩個月吃老本」　消費人潮少...房租繳不出難生活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢解封。（圖／武漢台商提供）

▲武漢解封，民眾困在家兩個月，終於可以開車出門。（圖／武漢台商提供）

記者任以芳／台北──湖北連線報導

大陸武漢封城76天，終於在今8日解封。《ETtoday新聞雲》訪問在武漢開店的台灣人，部分台商表示自己住社區管制還是很嚴，出入都要登記。解封後最擔心問題就是消費人潮，短時間內難以回到之前水平，不願具名的台商透露，一次要繳三個月，共3.6萬人民幣的店租，幾乎快繳不出來，生意面臨快收攤窘境。

▲▼ 武漢解封。（圖／武漢台商提供）

▲ 武漢台商拍下8日一早街景，終於有人車通行。（圖／武漢台商提供）

武漢解封，不少人拍下住家附近情況，兩個月以來，街道空無一人，大家都被禁止上街，從今天清晨開始，陸續有人、車出行。接受《ETtoday新聞雲》訪問的王先生表示，「感覺十分奇妙，被困在家裡太久，突然聽到熱鬧聲音有點不習慣。」雖然住家附近車流量不多，至少感覺武漢又活過來了。

▲▼ 武漢解封、返京申請購票。（圖／武漢台商提供）

▲ 武漢76天封城，人潮消費全停擺，不少小本經營台商都在吃老本。（資料圖／武漢台商提供）

至於，之後生計該怎麼辦？不願具名武漢台商表示，可能快撐不下去了。他舉例自己街邊店一個月1.2萬元（單位：人民幣，同下），一次要繳三個月是3.6萬，換算大約是16萬台幣，之前的生意還負擔的起，打從一月底開始，至今沒有任何收入，都是在吃老本。這名台商表示，「生意停擺兩個多月，員工薪水照付，房租還是得繳，還好房東先幫我減免一個月。」另外，湖北政府針對台商也有出台相關補助政策，對於小本經營的人來說作用不大。不過，當地台辦都很幫忙，也願意提供相關服務。

▲▼ 武漢解封、返京申請購票。（圖／武漢台商提供）

▲ 武漢解封，搭車上北京要特殊申請，過關後才能購票。（圖／武漢台商提供）

另一名武漢台商劉先生也表示，因為工作關係必須出差北京，程序變得非常麻煩。首先，武漢返京航班還沒開放，如果搭高鐵、火車還得特殊申請。北京嚴格規定武漢返京旅客，必須在支付平台微信、支付寶上搜索「京心相助」小程式，登錄「返京服務」模組，有針對住在湖北的台灣民眾服務選項，必須如實登記居住武漢地址，健康情況，才能訂車票。

武漢解封後，最擔心疫情有復發可能性，就連湖北書記應勇也表示，「開城門不等於沒事！呼籲民眾沒事還是少上街。」不願具名台商也說，「這對於做生意的商家來說，還是很傷，現在有許多社區管制依然嚴格，大家寧願外賣，更不用說到店裡消費。」現在也只能等待，希望消費人潮能快速回流。

ET快訊
還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六雨最大
三重男居家檢疫偷跑夜店「沒繳100萬罰金」　今函送行政執行署
台中惡狼聲押關鍵曝！6歲女童見監視器收起淚水勇敢指認：就是他
新北議員王淑慧涉詐助理費400萬　法官裁定羈押禁見
捧千萬現金買豪宅！楓林網2創站人每個月爽賺百萬　嗜好就是置產
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

病死率高不代表醫療水平低！張文宏列2點回應

川普不想再給WHO經費　陸：譚德塞帶領抗疫「得到國際高度讚譽！」

密切觀察武漢解封！陸委會重申維持註記　持續溝通台人接返

骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」煮熟！肉末塞爆下水道

台商抗疫！南寶樹脂拚年產3000萬噸複合膠　供全球製3億防護衣

直擊解封／「台商停擺兩個月吃老本」　消費人潮少...房租繳不出難生活

港商何柱國寫信給林鄭：幫打工仔付2個月薪水「做點好事！」

法國派機來上海領口罩！飛行員落地確診…購買的1600萬個口罩帶不走了

影／疫後嬰兒潮！熊貓情侶趁樂園停業2月　默默完成9年「首次自然交配」

武漢重啟第一天「情侶都去結婚了」　預約系統爆量300％…直接當機了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

病死率高不代表醫療水平低！張文宏列2點回應

川普不想再給WHO經費　陸：譚德塞帶領抗疫「得到國際高度讚譽！」

密切觀察武漢解封！陸委會重申維持註記　持續溝通台人接返

骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」煮熟！肉末塞爆下水道

台商抗疫！南寶樹脂拚年產3000萬噸複合膠　供全球製3億防護衣

直擊解封／「台商停擺兩個月吃老本」　消費人潮少...房租繳不出難生活

港商何柱國寫信給林鄭：幫打工仔付2個月薪水「做點好事！」

法國派機來上海領口罩！飛行員落地確診…購買的1600萬個口罩帶不走了

影／疫後嬰兒潮！熊貓情侶趁樂園停業2月　默默完成9年「首次自然交配」

武漢重啟第一天「情侶都去結婚了」　預約系統爆量300％…直接當機了

龜梨和也自豪曾是掀裙界王牌！　挨轟「痴漢行為還敢炫耀」

第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

暑期打工機會來了！　桃園市府10日起受理報名錄取400人

貼反光條也沒用！桃園「苦命消防栓」常被撞　議員要求快遷移

賴清德當阿公了！　「昔日戰友」謝龍介要送20吋蛋糕：恭喜啊

Nike為醫務員產值防護面罩　注入Nike Air設計元素　

中職／陳晨威新球季專職外野　不放棄拾起內野手套

周錫瑋批藍軍不團結挺韓：下一個被罷免的恐是盧秀燕

中職／林承飛「老將」23歲生日快樂！「可樂」維持好狀況

陳時中記者會小插曲！　手卡「美廉社→美聯社」遭眼尖網友揪出

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

生前畫面曝光！護理師3採陰性突逝　空姐曾擁抱：辛苦了

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

封城76天終解禁　武漢台人盼回家

武漢「封城76天」宣布解封　首批離漢車流

「這兩個國家如爆發疫情」　張文宏：將是人類災難！

不爽行員鄙視　一天內轉走上億存款...行長嚇傻關切

假消息「強迫義方回購捐贈物資」！陸外交部回應

回家陌生車標！爸衝下一看...2兒「拔斷」14部名車

38歲男刺傷兩人後墮樓亡　傷者是死者前妻及現任丈夫

清純妹高中照成不雅片主角！勇敢露臉指控

怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

武漢解封「5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

武漢解封　2萬無症狀感染者將趴趴走

沉迷手遊！小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死

更多熱門

相關新聞

黃偉哲助勞工找工作

黃偉哲助勞工找工作

為協助受新冠肺炎疫情停工衝擊而失業的勞工，台南市長黃偉哲率先六都宣布推動「防疫安心上工計畫」，要求勞工局盤點釋出防疫相關的多元類別職缺，以協助失業民眾能提早上工，市府所釋出的職缺採適才適用，使申請民眾能結合原有專長，與市府一起防堵疫情，守護台南。

就是要順時中！故宮南院推古樸風海報挺防疫

就是要順時中！故宮南院推古樸風海報挺防疫

台商抗疫　南寶樹脂擴防護服原料產能

台商抗疫　南寶樹脂擴防護服原料產能

新北警防疫總動員獲市政會議高度肯定

新北警防疫總動員獲市政會議高度肯定

「武漢解封你看到了嗎？」　李文亮微博成哭牆...85萬條思念留言

「武漢解封你看到了嗎？」　李文亮微博成哭牆...85萬條思念留言

關鍵字：

湖北防疫武漢 台商解封

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面