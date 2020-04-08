直擊解封／「台商停擺兩個月吃老本」　消費人潮少...房租繳不出難生活

▲武漢解封，民眾困在家兩個月，終於可以開車出門。（圖／武漢台商提供）

記者任以芳／台北──湖北連線報導

大陸武漢封城76天，終於在今8日解封。《ETtoday新聞雲》訪問在武漢開店的台灣人，部分台商表示自己住社區管制還是很嚴，出入都要登記。解封後最擔心問題就是消費人潮，短時間內難以回到之前水平，不願具名的台商透露，一次要繳三個月，共3.6萬人民幣的店租，幾乎快繳不出來，生意面臨快收攤窘境。

▲ 武漢台商拍下8日一早街景，終於有人車通行。（圖／武漢台商提供）

武漢解封，不少人拍下住家附近情況，兩個月以來，街道空無一人，大家都被禁止上街，從今天清晨開始，陸續有人、車出行。接受《ETtoday新聞雲》訪問的王先生表示，「感覺十分奇妙，被困在家裡太久，突然聽到熱鬧聲音有點不習慣。」雖然住家附近車流量不多，至少感覺武漢又活過來了。

▲ 武漢76天封城，人潮消費全停擺，不少小本經營台商都在吃老本。（資料圖／武漢台商提供）

至於，之後生計該怎麼辦？不願具名武漢台商表示，可能快撐不下去了。他舉例自己街邊店一個月1.2萬元（單位：人民幣，同下），一次要繳三個月是3.6萬，換算大約是16萬台幣，之前的生意還負擔的起，打從一月底開始，至今沒有任何收入，都是在吃老本。這名台商表示，「生意停擺兩個多月，員工薪水照付，房租還是得繳，還好房東先幫我減免一個月。」另外，湖北政府針對台商也有出台相關補助政策，對於小本經營的人來說作用不大。不過，當地台辦都很幫忙，也願意提供相關服務。

▲ 武漢解封，搭車上北京要特殊申請，過關後才能購票。（圖／武漢台商提供）

另一名武漢台商劉先生也表示，因為工作關係必須出差北京，程序變得非常麻煩。首先，武漢返京航班還沒開放，如果搭高鐵、火車還得特殊申請。北京嚴格規定武漢返京旅客，必須在支付平台微信、支付寶上搜索「京心相助」小程式，登錄「返京服務」模組，有針對住在湖北的台灣民眾服務選項，必須如實登記居住武漢地址，健康情況，才能訂車票。

武漢解封後，最擔心疫情有復發可能性，就連湖北書記應勇也表示，「開城門不等於沒事！呼籲民眾沒事還是少上街。」不願具名台商也說，「這對於做生意的商家來說，還是很傷，現在有許多社區管制依然嚴格，大家寧願外賣，更不用說到店裡消費。」現在也只能等待，希望消費人潮能快速回流。