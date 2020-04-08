桃機比照新加坡封一個航廈全面整修？　交部：要視疫情狀況評估

▲疫情衝擊航空業，桃園機場停機坪上停著滿滿飛機。（圖／記者陳弘修攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情讓全國各國紛紛鎖國，新加坡日前也宣布，5月起將關閉樟宜機場第二航廈，暫停營運18個月，以節省營運成本，並加快航廈設施升級。外界好奇桃園機場是否考慮比照辦理？交通部常務次長祁文中今（8）日表示，桃機公司昨有開會討論，但主要需評估疫情狀況，後續會綜合檢討後將評估報告報部。

疫情衝擊使得桃園機場飛機起降量驟減、出入境旅運人次暴跌，交通部長林佳龍日前指出，現在桃機旅運人次每日降到3千以下，正是時候，過去找不到空檔維修的，趁機會趕快修。

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▲立法院交通委員會審查預算，交通部次長祁文中出席。（圖／記者林敬旻攝）

但桃機是否有可能比照新加坡一樣，直接封閉一個航廈全面施工？對此，祁文中受訪時表示，這是很好的想法，因為航站封起來全面施工效率是最高，桃機公司昨天也有開會討論，不過，第一、二航廈對於航線來講有分流效果，對於航空公司、地勤業等等都有相關，要怎麼去克服實務面上的問題，加速改善，還要等他們評估報告送上來。

至於若有可能封閉一個航廈的話，哪個航廈會比較適合？祁文中說，需要考慮既有空側、路側的資源調配，哪個處理比較容易，但對運作面的影響，封T1、T2其實差不多，從旅運量來看是有機會這樣做。

▲▼桃園機場停機坪停著滿滿飛機，航廈內的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

不過，祁文中也提到，封閉航廈施工需要一段工程時間，到底可不可行仍要視疫情變化而定，如果疫情順利在3個月後結束，很有可能大家悶壞了，旅客量很快就衝上來會造成爆量，這時候留下來的航廈能不能去滿足那時候的需要，桃機需要在營運面、工程面去思考，到時候綜合檢討後報部再進行討論。

林佳龍日前則指出，桃機原本4月跟6月要進行到報到櫃檯整修工程，都提早一個月啟動。原本分階段進行的景觀台風除室工程，改成同步進行，4月底完工，另外，空橋汰換由3座變7座，同步進行候機室地坪、廁所更新。原本規劃逐步進行的滑行道、北跑道整修，也將擴大檢討、提早開工、加速施工。