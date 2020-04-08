遇到事情就安撫！　胡錫進揭中國政府「裝」無所不能…要走實事求是路線

▲武漢解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國宣佈各省「清零」、武漢今（8日）解封，新冠肺炎疫情卻在歐美各國竄燒，爆發潮相差2個月。中國官媒《環球時報》總編胡錫進8日PO文坦言，和歐美國家比起來，中國社會的承受力不能不說太弱了，「中國的社會治理有必要走更加實事求是的路線，政府也不要『裝』得無所不能。」

胡錫進表示，這次抗疫，中國無疑做得比美歐好得多，但又不能不感歎，美歐社會的承受力真是很強，「他們居然能夠承受得了死那麼多人，以及如此大範圍的感染；設想一下，如果中國的一個省死一萬幾千人，到最後可能死幾萬人，老百姓能接受嗎？」

▲胡錫進。（圖／翻攝微博）

他進一步指出，中國真的是出不起一點錯，「好像他們那邊發生多大的事都不是事，我們這邊出多小的事，都能被一些人搞成『天大的事』；和美歐國家比起來，中國社會的承受力不能不說太弱了。」

最後，胡錫進認為，「中國的社會治理有必要走更加實事求是的路線，政府也不要『裝』得無所不能，中國不能夠學西方那一套，遇事先撂一些『真實』得嚇人的東西，最後事情沒那麼差，從而混過去，但也大概沒必要遇到事情就安撫社會，到頭來事情做不到那麼好，輿論對這樣的『維穩』並不喜歡，重要的是，讓一切儘量回歸真實，那樣的治理會更順其自然，也讓方方面面更輕鬆，更容易操作，這是一個重大課題，中國需要對它的破解。」

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