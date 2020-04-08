「台灣正在幫助國際！」日台交流協會代表感謝蔡英文：不忘對老朋友的關懷





▲泉裕泰感謝蔡英文。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

日本首相安倍晉三7日召開記者會宣布，8日起「國內7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月，使總統蔡英文隔空在推特上發文替日本加油。對於蔡英文的貼心打氣，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰8日分享推文表達感謝，肯定台灣防疫幫助國際。

面對日本對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，蔡英文7日在推特用日文向日本祈福，「讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！不管是地震、颱風、我們都靠著台日合作，攜手克服困難。所以，一起贏得勝利之後再見面吧！We can win again!We will meet again!」不少日本網友看到貼文後相當感動，紛紛留言感謝蔡英文。

▲蔡英文聲援日本。（圖／翻攝自蔡英文推特）

泉裕泰8日在日本台灣交流協會臉書粉專中分享蔡英文推特文章，以中文表達感謝。泉裕泰說，感謝蔡英文跟防疫台灣隊全力防疫的時刻，也不忘對鄰居老朋友的關懷。他本人深深感受到，「台灣模式」保護台灣的同時，也正在幫助國際防疫。

泉裕泰提到，當全球面臨前所未有的病毒大災難時，文明世界更需要攜手合作互助。「無論是地震、颱風，每次日本遇到困難，我們都會收到來自台灣的大力扶持，很多日本民眾等不及一切過去後到台灣走走。我們這次也一定能攜手贏得這一局，日台期待重逢！」