台中綠衣狼對女童獸行得逞　網友大罵：垃圾、人渣、要鞭刑

▲男子尾隨女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

55歲身穿綠衣陳姓男子7日晚間在台中涉嫌性侵6歲女童，案情曝光後隨即遭到警方逮捕，陳男坦承犯行，也說他已婚有小孩，此次是一時衝動才犯下案件，非常後悔，新聞一出，引發網友罵聲一片，「垃圾」、「女童都被你這個人渣毀了」，「支持鞭刑」，同時提醒家中有小朋友的家長，盡量不要落單，注意陌生人。

▲台中里長臉書貼文。（圖／翻攝里長臉書）

據了解，女童傍晚在住家公園玩耍，返家途中被陳男盯上一路尾隨，帶到暗巷性侵得逞，女童還痛到哭了逃跑回家到祖母家，祖母得知後氣得告訴里長男子的獸行，里長得知消息後，氣得在臉書通知附近鄰居協助，一起抓捕色狼，「請大家務必要注意，剛剛一個穿綠色的外套，帶一個6歲小女孩性侵，我們現在很多人在抓，麻煩有發現盡快跟我聯絡，也請注意不要讓小朋友往外跑」，里長隨即報警，與里民在巷弄間肉搜逮人。

▲台中里長臉書貼文。（圖／翻攝里長臉書）

警方獲報後，立刻循線將陳男逮捕歸案。陳男後坦承，他到附近觀看廟會活動後，看到女童時覺得很可愛，便將女童抱起用手指做出不當舉動，對於此行為覺得非常後悔。

有的網友認為，有小孩的陳男對6歲女童誇張的行徑，「有一就有二」應該要看心理醫生治療，要不然有可能會再犯，也希望司法不應該以「有教化可能」再縱容，應該要嚴刑峻罰，「逞一時，造成小孩一輩子的陰影」，但也有網友認為，家長放任小孩一人在公園玩，也是不應該有的行為。

►他奶奶的美麗小秘訣