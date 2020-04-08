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第三輪口罩明天開領！購買新規定、寄送國外親友「懶人包Q＆A一次搞懂」

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▲▼口罩2.0超商領首日。（圖／記者陳詩璧攝）

▲目前口罩可在超商和藥局領到。（圖／記者陳詩璧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

第三輪口罩實名制明（9）日起再升級，成人每14天可領9片口罩、兒童則能領10片；另外，由於目前國內口罩每日產能可達1200萬片，所以明起也開放民眾寄送口罩至海外。至於線上預購的部分，第三輪有199.6萬人次預購，共有183.6萬人完成繳費，占比92%。

有鑑於口罩實名制9日開始，「部分規定」有所調整，《ETtoday新聞雲》記者整理成Q&A，讓讀者一次弄懂。

請繼續往下閱讀...

問題一：口罩數量及時間間隔？
每14天可購買口罩，成人9片或兒童10片。
例：4月9日購買，下次購買時間為4月23日（9+14=23）。

問題二：購買規定「變鬆了」有哪些不同呢？
●不再限定身分證單雙號。
●可任選成人或兒童口罩。換言之，成人健保卡也能買兒童口罩。

問題三：9日當天，大家都能買9片口罩嗎？
如果在9日以前（7天內）已購買口罩的民眾，記得要從買的那天，往後推算7日，才能開始買新制的「9片口罩」喔！

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藥局示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

問題四：關於第三輪線上預購（4月1日至3日預購）？
4月9日-4月22日持序號，至原指定超商門市領取；而口罩數量同樣是9片成人口罩。

問題五：口罩開放寄送國外親友，規定、注意事項有哪些？
●4月9日起，開放民眾寄送口罩給待在國外的配偶、二親等以內的親人。
●每2個月可寄30片。
●全部採用線上申請；如果寄件人無法、或不會使用線上申請時，可填妥資料傳真或親臨貿易局辦理，有專人可以提供服務。

問題六：口罩開放寄送國外親友，申請及寄送流程為何？
●申請方式：
1.登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw

2.輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關 係、寄件人手機號碼（接收許可證號碼）、(口罩數量30 片以 內）及金額等資料。

3.身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收 件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

4.核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即 時簡訊通知申請人。

●寄送流程：
1.透過郵局寄送：寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部貿易局所設專屬網站查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。

2.透過快遞寄送：寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。

▼二親等範圍。（圖／經濟部提供）

▲▼0406二等親範圍。（圖／經濟部提供）

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