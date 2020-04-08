▲22廠商報名！國衛院新冠病毒快篩招商「隨到隨審」，一週內公佈結果。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

國衛院與國防醫學院研發的快篩試劑雛形今（8）日進入招商階段，目前已有22家廠商報名，國衛院將跨部會組成跨界委員會以利隨到隨審，一週內公布審查結果。經濟部表示，一旦完成招商，並提出臨床前數據，只要在文件完備情況下，專案審查應該可以在3個月內處理完成。

目前研發的快篩試劑雛形，已能檢測不同實驗室分離培養的3種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），當檢體滴入後，測試線與對照線皆會顯現，一旦呈現兩條線，就代表陽性；如果只有一條線，則判定為陰性。

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國防醫學院預防醫學研究所所長謝博軒表示，該快篩試劑雛形有具有專一性，只能檢驗出不同的新型冠狀病毒，對於其他的人類冠狀病毒（229E、OC43、NL63）、A型流感病毒（H1N1、H3N2）及B型流感病毒等呼吸道相關疾病都不會有交叉反應，靈敏度至少為62.5ng/mL。

▲國防醫學院預防醫學研究所所長謝博軒。

國衛院感染症與疫苗研究所長廖經綸表示，新冠病毒快篩試劑雛形，是用抗體抓病毒蛋白技術所作，在濾紙上把上呼吸道取到的檢體滴入，透檢體會過虹吸現象，滲入試紙中，如果病毒的蛋白被抗體抓住，會顯示陽性反應，最快15分鐘就能得到結果，比起核酸檢測（PCR）需等上3、4小時快上許多。

不過，廖經綸強調，國衛院研發的快篩試劑，並不是要取代PCR，兩者也不能比較，因為一個是測蛋白、一個是測核酸，「如果硬要比的話，就像拿香蕉比蘋果」，但如果兩者共同使用的話，有望加速陽性病患分流。

▲國衛院感染症與疫苗研究所長廖經綸。

他也提到，目前快篩試劑的準確度很難說，「因為廠商帶進來的優化程度也要一併納入」，未來希望能做到像流感快篩試劑一樣精準。如果與PCR搭配使用，就像老鷹展翅一樣相輔相成，可以更快揪出陽性病患。

國衛院院長梁賡義也提到，食藥署推出新制，讓廠商經過優化，可以申請、量產、並進入臨床，拿陽性病患做對比。現在歐盟辦事處、波蘭辦事處都對國衛院研發的快篩雛形與疫苗量能非常感興趣，希望能同時進行技轉。梁賡義強調，防疫無國界，如果有餘力，也希望幫其他國家盡心力。

▼國衛院院長梁賡義（前中）、國防醫學院副研究員賴思佳（右）。

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