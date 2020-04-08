一秒都不想等！　柵欄一挪開「黑色奧迪衝出」乘客激動舉臂吶喊

▲武漢西高速收費第一輛離開車輛，乘客們舉臂歡呼。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

武漢8日解除封城，各路交通開放。武漢西大門許多車輛於7日晚間就到場等待，等到宣布「解封離漢高速通道，有序恢復對外交通」之後，車輛紛紛開出。第一輛車內的男子更是難掩興奮，舉臂高呼「武漢加油」。

根據澎湃新聞報導，距離8日凌晨還有2小時，王彩霞就開車來到了「武漢西」高速收費站，她算是第一輛車，馬上就被記者團團圍住。她表示，先前為了照顧在醫院的親人，因此到武漢，沒想到一來就出不去了，就這個待了2個月。

王彩霞也透露，行李早就收拾好放在車子裡了，決定晚上就先開車到西大門看看，如果不行再回去。而被問到怎麼不白天再過來？王彩霞也笑稱自己「待太久了，覺也睡夠了」。

▲車輛離開武漢西車站。（圖／翻攝人民日報）

而王彩霞接受採訪2個多小時期間，收費站正式宣布開放，通道柵欄被挪開那一刻，另一輛黑色奧迪轎車第一個衝出城，成為了解封後真正的第一輛車，在過收費站時，車上男乘客們相當激動，紛紛向窗外舉起手臂大喊「武漢加油」。

出去武漢的車輛絡繹不絕，但進城的卻數得出來。荊州一名付姓車主開了4小時抵達，但卻猶豫不敢進入，先跟收費員確認「進來還能出得去嗎？」得到肯定答案後，車主才踩下油門。

▲王彩霞接受記者採訪。