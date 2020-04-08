男持區間車票搭自強號　作勢吐口水喊「我有傳染病」…下場慘

▲台鐵宜蘭車班主任周國棟說明，男子以區間車票搭乘普悠瑪，在車上的過程。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

一名男子7日晚，以區間車票搭乘普悠瑪北上台北，車經大溪火車站時，男子發神經竟作勢要朝地上吐口水，同時向乘客說：「我有傳染病」，嚇壞了其他乘客。有乘客很不安，到站後很擔心，還問台鐵有無醫護人員？很擔心受感染。而男子在南港站由鐵警帶下車處理。男被依《社會秩序法》、《鐵路法》等函送裁罰。

台鐵宜蘭車班主任周國棟表示，一名中年男子7日下午4時25分，從宜蘭車站搭乘225號次普悠瑪北上，坐在第7車廂內的男子，卻在車經大溪車站時，被乘客發現隨地亂吐痰，男子說：「我有傳染病！」並作勢吐口水，嚇壞乘客。

有乘客趕快躲到其他車廂，列車長到場，男子收歛行為也戴好口罩，但列車長之前巡車時，曾發現男子口罩戴在下巴，曾提醒男子戴好口罩。

而男子還被查到是以宜蘭到頭城車區間火車票坐自強號，火車停南港站時，即由鐵路警察將男子帶下車處理。

台鐵表示，男子越級乘車部分，已補票，而「搭乘大眾交通工具不配戴口罩者，將依傳染病防治法裁罰3千至1萬5千元罰鍰；若有其他過激擾亂秩序行為，將依《社會秩序法》、《鐵路法》等處罰。」將請鐵路警察局函報地衛生局裁罰。

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