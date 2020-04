「中美合作抗疫別只靠嘴說」　美國務院酸爆：請拿出實際行動

記者黃翊婷/綜合報導

中國駐美大使崔天凱投書《紐約時報》,認為現在中美之間因為疫情有些令人不愉快的聲音,但現在不是互相指責的時刻,應該團結合作、互相幫助。不過,美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)在當地時間7日於推特PO文反酸,真正的合作應該要拿出實際行動,不是只靠一張嘴說說而已。

▲崔天凱投書呼籲中美合作。(圖/CFP)

《紐約時報》5日刊出崔天凱的投書,文章標題為《中美必要共抗疫情》(China and the U.S. Must Cooperate Against Coronavirus),內容談到,紐約是他最喜歡的美國城市,他曾在這工作、生活,擔任駐美大使後也經常造訪,如今這座繁華的城市受到疫情影響被迫暫時停擺,「我們正經歷巨大的挑戰,影響不分國界與種族。」

崔天凱認為,中國不久前才遭受疫情打擊,因此對美國人的苦痛感同身受,「我們付出了巨大的犧牲才遏制住病毒,所以深知世界各地抗擊疫情的艱難,我們也會永遠記得,在最困難的階段,許多來自各地的朋友為我們提供了協助,現在我們隨時準備回報他們的好意,與他們共同撐過難關」,只是現階段圍繞著疫情,中美兩國之間有一些令人不愉快的聲音,但現在不是相互指責的時刻,「現在我們需要團結合作、互幫互助。」

▲歐塔加斯在推特PO文酸爆崔天凱。(圖/達志影像/美聯社)

雖然崔天凱提到中國派出上百名醫療專家馳援各國,並向美國和其他多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器,也分享抗疫的技術和經驗。不過,歐塔加斯7日在推特貼出上述投書的網頁截圖,開頭第一句先表明歡迎中美合作共同打擊新冠肺炎大流行,接著話鋒一轉直接開砲狂酸。

歐塔加斯強調,美國一直敦促北京當局分享所有關於新冠病毒的資訊,並讓國際團隊加入調查,了解疫情在中國爆發的模式,同時也應該允許中國公民可以自由發表言論,真正的合作應該要拿出實際行動以及資訊透明化,不是只靠一張嘴說說而已。

The U.S. welcomes China’s call to combat the #COVID19 pandemic together. We urge Beijing to share all virus data, let intl teams investigate how the outbreak began in China, & allow citizens free speech. True cooperation requires transparency & real actions, not just rhetoric. pic.twitter.com/zCeyJQwReZ