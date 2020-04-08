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生前畫面曝光！護理師「3採陰性隔離14天」突逝　空姐曾擁抱握手：辛苦了

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生前畫面曝光！護理師「3檢陰性隔離14天」突逝　空姐曾擁抱牽手：辛苦了。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲空姐擁抱張靜靜，「辛苦了、辛苦了！」（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸山東援鄂護理師張靜靜完成湖北抗疫工作後光榮返鄉，通過14天的隔離期，即將回家與親人團聚時，卻心臟驟停病逝，而她三次新冠肺炎核酸檢測均為陰性。如今她生前搭機返鄉的畫面也曝光，她和空姐牽手、擁抱，開心地說「到濟南離家只有一步之遙」，讓人看了十分難過。

據山東大學齊魯醫院官方微信消息，張靜靜是該院呼吸與危重症醫學科主管護理師，她3月21日隨第一批醫療隊員返回濟南，按規定集中隔離醫學觀察14天，期間3次核酸檢測均為陰性；4日下午5時隔離期滿，擬於5日上午返家休息，結果當天上午7時突發心臟驟停，6日下午6時58分因救治無效逝世，享年32歲。

湖北省衛生健康委員會7日發布消息，向張靜靜表示深切哀悼，並向其家屬表示誠摯慰問，「張靜靜同志在黃岡市抗疫期間，視患者如親人，用大愛守護生命，被患者喻為『暗夜裡的一束光』，展現了醫者仁心的崇高精神。你們對湖北的無疆大愛，我們將永遠銘記！」

▼空姐和張靜靜近距離面對面交談。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

生前畫面曝光！護理師「3檢陰性隔離14天」突逝　空姐曾擁抱牽手：辛苦了。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

生前畫面曝光！護理師「3檢陰性隔離14天」突逝　空姐曾擁抱牽手：辛苦了。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼空姐對張靜靜比讚；張則握住空姐的手，表達感謝。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

生前畫面曝光！護理師「3檢陰性隔離14天」突逝　空姐曾擁抱牽手：辛苦了。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

陸媒報導，張靜靜的丈夫正在援助非洲，未能趕得及回來看其最後一眼。兩夫妻育有一名5歲的孩子，她丈夫早前曾寫信，稱「孩子目前還小，在老家雖偶有因想念媽媽而哭鬧，但沒有大家，何來小家。孩子慢慢地肯定會理解您，並為有這樣偉大的媽媽而驕傲。」

而張靜靜3月21日搭機返鄉的畫面也曝光，她說，非常想念醫院主任、護士長和所有同事，「我們馬上就回家了，到濟南離家只有一步之遙，很快我們就能夠見面。因疫情關係，不能例行接機，請大家諒解。」

而當時一名空姐擁抱張靜靜，「辛苦了、辛苦了」，也對她比讚，兩人面對面近距離交談約1分多鐘；而張則握住空姐的雙手，表達感謝之意。如今護理師不幸病逝，雖當時雙方都有戴口罩，空姐也有戴手套，但仍有網友擔心空姐的身體健康。

▲▼ 張靜靜。（圖／封面新聞）

▲▼張靜靜逝世，享年32歲，讓各界十分難過。（圖／翻攝《封面新聞》、《大眾日報》）

▲▼ 張靜靜 。（圖／大眾日報）

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