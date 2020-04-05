蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

藝術品收藏非富人豢養的豬舍，有需要就抓出來買賣

▲宮津大輔

「花一年薪水，買一件作品」、「日本工薪收藏家，專交藝術家朋友」、「奈良美智跟草間彌生都幫忙他家做裝飾」，這些乍看荒謬的文章標題，卻真實地存在，內容描述的是這位以獨立收藏家聞名的日本上班族──宮津大輔。他從小就對繪畫感興趣，夢想成為一名畫家。高中時，他在展覽裡遇見了安迪沃荷的作品，僅憑著看展時的那份悸動，便認定了自己喜愛藝術與渴望收藏的那顆心。

1994，宮津大輔在他30歲那年花光他所有工作獎金買下一張草間彌生的作品後，就知道自己已經停不下手，然而，他收藏藝術品並非取決於價格，即使他也曾入手以他收入而言相對高價的藝術品，像是前述的草間彌生畫作。

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（編按：當時60萬日幣是高價，不過跟現在的拍價相比，早已不可同日而語）

▲南瓜, 草間彌生, 1981

迄今收藏約400件的作品，他總是以個人喜好為購置的優先考量，這也就不難解釋為什麼在他的收藏生涯裡，不曾賣過手頭上任何一件作品，因為那不是為了投資，純粹是一種對藝術的信仰。

看到鍾意的藝術品，就算是借錢也要買下來

宮津大輔雖囿於自身的收入限制，無法購置高價藝術品，但為了實踐心中那個親近藝術的目標，他以「盡力負擔得起」這個角度去設定自己的收藏標的，在不同時期裡用這樣的標準去收藏許多年輕剛出道或是尚未熬出頭的藝術家作品。像是以爆破聞名世界的藝術家蔡國強過去曾在日本留學，住在東京新宿9年，當時的宮津大輔非常欣賞蔡國強與他人截然不同的藝術創作手法，不久，他便成為首批入手蔡國強作品的藏家之一。那時距離蔡國強擔任2008北京奧運視覺特效藝術總設計，還有十幾年的光陰。

（完整文章請看城市美學新態度）

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