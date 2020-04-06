居家檢疫男提早半天解禁　餐廳爽吃再搭高鐵衝台南...鄭文燦怒：罪加一等要重罰

▲桃園居家檢疫男提早半天趴趴走，經警方透過手機軌跡系統查獲。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名21歲的謝姓男子，於接受居家檢疫期間，擅離住所外出用餐，並搭高鐵南下老家，經警方透過手機軌跡系統查獲，要求謝男返家並依規定製作查訪表後移送市府衛生局裁處。市長鄭文燦6日於主持防疫會報獲悉表示，謝男接受居家檢疫在外趴趴走超過7小時，竟搭高鐵南下罪加一等，要求警方資料移送從嚴處分。

▲桃園居家檢疫男提早半天趴趴走（穿白衣者）。（圖／翻攝自網路）

謝男向警方表示，他接受居家檢疫的解除日是4月2日深夜12時，他誤以為是中午12時解除疫；所以2日近午離開住所後，至住宅附近的店家用餐吃飯，並於14時20分搭高鐵南下，於15時47分抵達台南後返回鹽水區老家。

桃園市警長局長陳國進6日表示，清明連假期間，桃園市違反居家隔離、檢疫個案新增3件3人，趴趴走違反個案總共達63件67人，連假新增違反居家隔離、檢疫個案中，其中一名居家檢疫者4月2日下午搭高鐵南下，經警方通知後返回住所。中壢警分局今天將謝男移送衛生局懲處。若依衛生局規定最重可處100萬元罰鍰。

鄭文燦指出，桃園市針對違反居家隔離、檢疫者60多件，處罰800多萬元在六都算多的，中壢這名居家檢疫者竟搭高鐵到台南，罪加一等，決定要求中壢警分局提供詳細資料後移送從嚴處分。

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