慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

▲厄瓜多死亡人數被質疑政府少報,民宅內收屍成為日常工作。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

拉丁美洲的厄瓜多,如今面對嚴峻的新冠肺炎,在限制令跟醫療體系維持上面臨兩難,日前因為宵禁時間衝突殯儀館作業時間,導致「收屍」進度延緩,多間醫院、民宅內只能堆放、伴屍直到業者來處理。如今政府為了盡快將遺體從室內移開,並免病毒擴散,開始發放數千個「紙箱棺」將就使用,當地人看到親人遺體最終被放紙箱,不由得落下無能為力的眼淚。

根據英國《衛報》報導,厄瓜多最大城瓜亞基爾(Guayaquil)目前同樣也是疫情嚴重的地區,當地因為進入全國戒備狀態、宵禁,導致許多店家、服務業都無法正常運作,其中殯葬業者更是忙到焦頭爛額,除了工時遭到壓縮之外,就連安置遺體的空間也擠不出來。

截至7日上午,厄瓜多確診人數達到3747人、死亡191人。當地最大醫療機構卡博醫院(Teodoro Maldonado Carbo Hospital)醫師表示,「我們看到的就跟恐怖片的劇情一般,我的妻子多希望我不要上班,但我不去上班就會有更多患者死亡。」

▲政府為因應許多病逝者,決定發放2000個紙箱棺。

目前厄瓜多通報的死亡病例為191人,但當地政治家莫拉萊斯(Carlos Luis Morales)卻向《CNN》透露,當地機關早已發出至少480份死亡證明,每天收屍數量更是破百。瓜亞基爾市政府4日分發2000多個「硬紙板棺材」,希望可以趕緊應急急遽上升的死亡人數。

地方政府官員偉德(Jorge Wated)表示,已經為民眾開通協助熱線,以及提供病患遺體運送的相關幫助。當地醫療專家表示,未來厄瓜多的疫情將會更嚴重,直至出現高峰期之後才可能推估未來發展,政府該好好思考應對措施。厄瓜多前衛生流行病學部長安迪諾(Fracncisco Andino)表示,厄瓜多的醫療體系早在一周前就崩潰了,最終那些人只能死在家中。

An abandoned corpse wrapped in plastic and covered with cardboard lies on the sidewalk in #Guayaquil. Ecuador has 3,747 confirmed cases of #coronavirus and 191 deaths. Authorities said that figures are likely to be higher as morgues are overcrowded. : Francisco Macias #StayHome pic.twitter.com/qevP7ZO1gh