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社會 社會焦點 保障人權

台中酒店防疫停業...老司機透露可私約　小姐嘆業績狂掉壓力超大

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲為彌補停業期間的損失，有酒店業者會讓小姐配合出場至KTV或私人招待所坐檯，幹部則到場盯哨。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

因應疫情，台中市多家大型酒店於3月間配合市府防疫政策宣布暫時停止營業，至6日，金錢豹、海派等知名酒店開始陸續復業。有「老司機」透露，為彌補停業期間的損失，業者會讓小姐配合出場至KTV或私人招待所坐檯，幹部則到場盯哨；然而即使業者想盡辦法變通，一名不願具名的小姐坦言，確有上述情事，但受到疫情影響，生意變得很差，坐檯時數達不到業績標準，抽成減少近5成，「覺得壓力好大。」

台中市政府為防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，3月間聯合警察局、民政局、衛生局、經發局等單位，針對相關業者展開稽查，多數業者表明願意配合政府防疫政策，陸續宣布停業。而海派7店、海派8店、金錢豹、紫爵等知名酒店及響溫馨KTV，於6日復業，副市長陳子敬也再次率隊前往臨檢，要求業者及消費者配合防疫工作。

▲▼ 。（圖／警方提供）

台中市副市長陳子敬6日再次率隊前往大型娛樂場所臨檢，要求業者及消費者配合防疫工作。（圖／警方提供）

在上述大型酒店復業的第一天，就有老司機前往消費，他透露，進到酒店基本上有三種花費，第一是小姐坐檯錢，其次是包廂錢，第三是酒錢，而在昨天，以某酒店為例子，以往小姐單節價格為1700元，現在則降低至1600元，且消費者進場時業者不會明說，到了結算時才知道消費有變便宜，包廂及酒錢則是照舊。

他提到，在防疫期間，業者為彌補停業時的損失，會請小姐透過自由報班的方式，配合出場至KTV或是私人招待所坐檯，為維護小姐安全，幹部會到場盯哨，也防止有酒客趁機賴帳、偷跑。此外，若與小姐熟識，也可進行私約，省下一筆包廂費，至於節數是否照算，端看各自手腕。

另外，有一名不願具名的小姐表示，有的小姐生活困苦，需要每天上班，業者擔心若運作完全停擺，那些小姐會「資敵」，也就是跑到對手酒店內工作，因此才有配合出場至KTV等情事發生。她坦言，受到疫情影響，即使遇到連假，生意一樣很差，導致坐檯時數都達不到業績標準，抽成少了近5成，所有的小姐都覺得壓力很大。

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