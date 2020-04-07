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「強迫義方回購捐贈物資」被踢爆是假消息！陸外交部：無中生有是不人道的

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▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

▲新冠肺炎擴散義大利。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，近日卻有媒體爆出「中國強迫義大利回購捐贈物資」的消息，之後被查出是假新聞。中國外交部發言人趙立堅今（7）日對此強調，任何無中生有的搬弄是非，只會對抗疫合作造成干擾，「是不人道、不道德的」。

中國外交部7日的例行記者會上，有記者問及，英國《旁觀者》雜誌美國版網站5日刊文稱，義大利曾向中國捐贈防疫物資，現在中國讓他們買回去。後經義大利記者調查，這條消息屬於假新聞，文章作者透過道聽途說且無法查證的第三手消息，拋出「中國強迫義大利回購捐贈物資」的說法。中方對此有何評論？

針對上述說法，趙立堅表示中國和義大利是友好國家和重要合作夥伴。在中國抗擊新冠肺炎疫情的困難時刻，義方通過多種形式向中方表示支持。「義大利疫情暴發以來，我們十分關注，急人所急盡力向義方提供幫助」。

趙立堅說，援助除了中國政府以外，地方省市、中資企業和個人還提供了大量口罩、防護服、呼吸機、檢測試劑等義大利急需的物資，同時根據義大利的要求積極協調，為義大利在華採購醫療物資提供便利，還先後派出三批醫療專家組赴當地分享抗疫經驗、做法。

趙立堅強調，中方的幫助體現了急難有情的朋友之義，並真誠希望義大利早日控制疫情，民眾健康得到保護。「任何無中生有的搬弄是非只會對抗疫合作造成干擾，是不人道、不道德的。」

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

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