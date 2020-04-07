陸餐飲業「報復性漲價」抗疫　海底撈率先調整6%

▲海底撈等大陸餐飲業調整價格，以應對疫情的損失。（圖／翻攝自新華網）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸餐飲業2、3月業績慘澹，原市場估計隨復工復產腳步推進，可迎來顧客「報復性消費」，但據陸媒刊文，已經有不少業者搶先在此之前，實施了「報復性漲價」，包括海底撈公開坦承，將菜單整體價格上漲幅度控制在6%，另外西貝莜麵村等，也進行大幅調漲。

事實上，據中國烹飪協會最新發布的一份報告顯示，今年春節期間93%的餐飲企業選擇關閉門市，損失慘重；另相比去年春節同期，78%的餐飲企業營業收入損失達100%以上，9%的企業營收損失達九成以上。

▲大陸企業期待疫情結束後，消費者會有報復性消費行為，以拉抬經濟V型復甦。（圖／CFP）

在此之下，為了把疫情期間的損失賺回來，陸媒《觀察者網》作家勘文稱，還沒等到消費者回歸，有不少企業已經先實施「報復性漲價」，其中以海底撈為例，北京消費者反饋，血旺半份從16元（人民幣，下同）漲到23元，小酥肉從20多漲到50。

微博等社群媒體上，還有消費者坦言，同樣的一份現炸酥肉，已經從28元漲到了44元， 漲幅超過30%。此外，「半份鵪鶉蛋21，12個，分量少了很多，下面都是白菜了，消費不起來了。」

與此同時，報導也稱，「何止海底撈，普遍都漲了。」譬如西貝莜麵村的外賣訂單，土豆條燉牛肉、酸菜封缸肉等系列菜品在不同城市，甚至有比海底撈更高的漲幅。

據海底撈官方解釋，這是因為疫情的關係，海底撈各地門市復工後，在餐桌數量、接待客戶數量方面都還有所限制，加上成本問題，以至價格因地方不同特性調整，整體控制在6％左右。

報導稱，這是海底撈半年裡第二次漲價了，包括2019年底因冬天肉價上漲，對於熱門地區進行3到5%的價格調漲。不過，中信建設的報告判斷，在疫情造成停業的46天哩，可能造成海底撈2020營收損失高達50.4億元。

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