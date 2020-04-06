咳嗽女現金放門外付款！外送員不安「在隔離嗎」　得3字回應嚇壞...全身消毒

▲熊貓外送員分享不愉快的送餐經歷。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少居家檢疫、隔離者因為無法自煮又不得出門，餐餐得依賴外送解決，不過最好在備註欄事先告知外送員，並且使用信用卡付款，避免與外界接觸。一名外送員就稱，自己疑似遇到居家檢疫者，想要進一步確認時，對方卻支支吾吾，可怕的是還使用現金付款，讓他覺得很不安，立刻休假進行全身消毒。

「請熊貓客人以及司機認真看待此事。」一名外送員投稿文章到臉書「靠北熊貓」，他表示自己日前打電話通知女客「餐點已到」時，對方表示「樓下門已開，直接上來就好」，電話那頭還傳來陣陣咳嗽聲。

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原PO一到樓上時，發現那層樓都是套房，沒有門牌，因此再次致電詢問客人是哪一間。客人隨後表示，錢已經放在鞋櫃上了，只要出了電梯左轉走到底就能夠看到。

原PO表示，客人講話的同時咳嗽聲不斷，當他看到鞋櫃上的零錢後，還是忍不住打過去詢問「小姐，請問您是在隔離嗎？」但對方卻支支吾吾表示「呃...嗯...喔我們不方便而已。」原PO聽完嚇傻「你們在隔離，還給零錢？」對方卻急回「不方便」後就掛斷電話。

▲夾鏈袋裡全部都是1塊錢。（圖／翻攝自靠北熊貓）

原PO下秒打開袋子一看，發現客人竟然全數用1塊錢銅板付費，讓他超傻眼。他清點後發現金額沒錯，雖然立刻進行消毒，但還是不放心，立刻下線衝去買了一盒酒精片，找了旅館開了2小時的房間，把身上所有的衣物、錢幣、安全帽等物品都擦拭了一遍，並且洗完澡後才敢回家，「完全沒有心情繼續跑下去了。」

原PO無奈呼籲叫餐客人，無論是真的不方便、感冒還是其他因素，都知道自己不方便了，在這個敏感時刻，為何不用信用卡付錢？他表示自己不是因為100個1元而生氣，而是客人不僅自私又不自覺，「最後錢我沒收，因為我手滑灑了一地，就灑在您的房門口」、「哥請您吃飯，也希望您下次別這麼做」。

▲原PO事後也撥打1922通報 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

警示文一出，不少外送員都傻眼表示「為什麼公司不暫時設定只接刷卡單」、「我上禮拜也是送一個備註寫剛從歐洲回來的，正在居家檢疫、同樣用現金的客人！我上樓之後，他沒戴口罩，直接開門拿錢給我」、「可以體諒隔離的不便幫忙送餐，但不能造成別人的驚嚇 ，用信用卡很難嗎」、「外送員真的要保護自己」。

原PO事後致電1922防疫專線說明，但工作人員回覆「此人沒出門」，又因為有很多病也有同樣症狀，因此不受理。