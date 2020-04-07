查連假出遊「家長全否認」！開課竟一半學生舉手…幼兒園師傻了

記者鄒鎮宇／綜合報導

為防堵疫情擴散，教育部6日要求校方蒐集學生清明連假的活動軌跡，就怕學校成為防疫破口。對此，一名幼兒園女師表示，她詢問家長跟孩子得到的答案竟完全不同，讓她非常傻眼「這種調查一點意義也沒有，會據實以告的人真的太少」。

中央流行疫情指揮中心針對11個熱門風景區發送防疫警報，包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等，共計11處。

對此，一名幼教老師發文表示，她5日晚間透過Line緊急傳訊息給家長，詢問是否有在連假期間到11處景點遊玩，「結果家長每個都回傳4天都乖乖在家沒出門喔！」

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▲原PO感嘆許多家長不誠實。（圖／翻攝臉書）



沒想到，當她6日上課時，她詢問中班的孩子連假是否有出去玩，沒想到至少一半的學生都說「有」，甚至分享假日跟誰去哪玩，完全與家長的說法南轅北轍，讓原PO非常崩潰「這種調查一點意義也沒有，會據實以告的人真的太少，真的乖乖待在家的只能自求多福」。

網友看完紛紛留言，「小孩子最誠實了XDDDD」、「光是居家就一堆毛了，現在問這些一定更多天兵」、「小孩子都被最愛說謊的大人教育不要說謊」、「可悲家長，小孩都比父母誠實」。

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