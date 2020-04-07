巴西時裝以「水」為靈感　messina | rivas操刀新店演繹海洋即景

巴西時裝品牌Le Soleil d’été ，系列作品常見水的輕盈潺湲、柔婉綽約以及高度可塑性，此回委由在地建築事務所messina|rivas操刀的新服飾店，團隊場勘之初就察覺基地規劃上會多方掣肘，包括未足10坪的空間呈畸零梯形輪廓，同時還有縱深6米的不協調挑高，加上鑲嵌在百貨商城裡的個案僅兩個月執行時間，場域雖小卻不乏挑戰。

▲從夾層朝天花疊砌、洋溢工藝韻味的魚鱗裝飾立面。

為了走出傳統店面陳列商品的窠臼，messina|rivas決定賦予場域故事性，從水來呼應品牌精神並鋪展空間敘事軸線。環顧購物商城，若設想這是一座海洋博物館，每個商家則儼如各自獨立的水族箱，偌大場域裡被切割成多道格狀空間，裡頭豢養著一種動物，並根據所在環境找出符合自身的生活法則。水為設計脈絡的題旨下，messina|rivas把店擬比成風格獨具的水族箱，並以極細金屬桿為骨架，支撐著從夾層朝天花疊砌、洋溢工藝韻味的魚鱗裝飾立面，該裝置恰好詮釋了空間6米挑高，蘊蓄極佳視覺張力。

▲收銀檯以及螺旋梯等大型量體，以更深的磚紅色創造顏色層次。



圖文來源：ArchDaily

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