爆「林珍羽已入北市府上班」…　最正議員嗆知法犯法：網路造謠就要處分

▲吳沛憶爆料林珍羽早已是北市府員工。（圖／翻攝林珍羽臉書、翻攝吳沛憶臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前民眾黨發言人林珍羽抱怨「預購口罩未中籤」，被網友質疑散播假消息，隨後她在臉書道歉願意接受裁罰。對此，有「最正議員」之稱的台北市議員吳沛憶6日在臉書爆料，林珍羽早已是市府公務員身分，所有懲誡就應比照公務員標準辦理。

林珍羽曾擔任民眾黨發言人，事後被傳出將入柯市府擔任副發言人的職位，最近她已悄悄進入北市府，在媒體事務組擔任秘書，處理市府對外發布的訊息。未料，林珍羽6日報到第一天因「預購口罩未中籤」一事，遭網友質疑散播假消息，臉書被灌爆要求道歉。

針對本次事件，林珍羽6日凌晨隨即在臉書PO文道歉，表明是因為沒有收到通知，加上未經查詢，才會以為沒有中籤，「在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線，及幕後奉獻的台灣隊致歉。」

不過，吳沛憶在臉書指出，林珍羽連假前已經來市政府上班，是原住民事務委員會8職等公務員。被市長「借用」到媒體事務組，處理與市長相關訊息發布，今天第一天報到。

吳沛憶質疑，林珍羽是否具有台北市政府公職？身為公務員，林是否知法犯法，惡意造謠？若林目前是市府公務員身分，所有懲誡就應比照公務員標準辦理。

吳沛憶說，網路造謠行為有可能已違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，請市府一定要介入調查，該處分就處分，不要護短。

對於林珍羽早已是北市原民局機要人員一事，桃園市議員王浩宇在臉書批評，「柯文哲你知道什麼是酬庸嗎？林珍羽，有原民相關專業嗎？具備原住民身分嗎？如果都沒有，憑什麼？」

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）