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崔天凱《紐約時報》刊文：現在不是指責的時刻「中美要團結抗疫」

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▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國駐美大使崔天凱5日在《紐約時報》刊文指出，中國不久前才遭受疫情打擊，因此對美國人的苦痛感同身受，「圍繞疫情中美兩國間有一些令人不愉快的聲音，但現在不是相互指責的時刻，現在我們需要團結合作、互幫互助。」

崔天凱的文章題為《中美必要共抗疫情》（China and the U.S. Must Cooperate Against Coronavirus），他提到，紐約是他最喜歡的美國城市，他曾在這工作、生活，擔任駐美大使後也經常造訪，「疫情橫掃全世界，這座繁華的城市被迫暫停，我相當感傷，我們正經歷巨大的挑戰，影響不分國界與種族。」

▼疫情影響下，紐約時報廣場相當冷清。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情期間，紐約時代廣場行人寥寥無幾。（圖／達志影像／美聯社）

崔天凱表示，中國不久前才遭受疫情打擊，因此對美國人的苦痛感同身受，「我們付出了巨大的犧牲才遏制住病毒，所以深知世界各地抗擊疫情的艱難，我們也會永遠記得，在最困難的階段，許多來自各地的朋友為我們提供了協助，現在我們隨時準備回報他們的好意，與他們共同撐過難關。」

崔天凱提到，圍繞疫情中美兩國間有一些令人不愉快的聲音，但現在不是相互指責的時刻，「現在我們需要團結合作、互幫互助。」

崔天凱指出，正因如此，中國派出了上百名醫療專家馳援各國，向美國和其他多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器，也分享抗疫的技術和經驗，「最近，習近平主席應約與川普總統通話，強調中美應該團結抗疫，並承諾提供力所能及的支持。」

▼死亡人數攀升下，紐約的殯儀館快忙不過來。

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

崔天凱還說，中方一直負責任地通報疫情信息，建立了新冠肺炎疫情網路資訊中心，對所有國家開放，中美兩國衛生部門和防控專家也一直保持著密切溝通，「中方盡己所能，為包括美國在內的有關國家提供支持，而位於美國疫情『震央』的紐約州正是重點支持對象。目前，中方正協助美政府採購抗疫物資，中國企業也全力加班，生產、交付紐約與全美採購的醫療物資。中國地方政府向在美國的友好省州提供援助和幫助，企業捐贈更是一馬當先。」

崔天凱表示，此時此刻團結至關重要，要保持清醒、明辨是非，對那些企圖煽動種族主義和歧視仇外、把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不，「因為這樣的言行不僅會嚴重破壞我們當前合作抗疫的努力，也將埋下猜疑甚至對抗的禍根，將我們的人民拖入險境，甚至殃及全球。」

▼公園空地被用來搭建野戰醫院。

▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

崔天凱指出，作為世界最大的兩個經濟體，中美應該引領治療技術和疫苗研發國際攻關合作，充分探討治療藥物技術共享，聯手幫助缺乏醫療條件的國家，推動完善全球衛生治理。


崔天凱強調，他始終堅信，他和無數人喜愛的紐約能挺得住、熬過去，「我期待著下次去紐約，逛一逛充滿愛和生機的街巷，去百老匯再看一場歌頌愛、勇氣與希望的音樂劇《獅子王》，相信這一天很快會到來！」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

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