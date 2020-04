崔天凱《紐約時報》刊文：現在不是指責的時刻「中美要團結抗疫」

▲中國駐美大使崔天凱。(圖/CFP)



記者蔡紹堅/綜合報導

中國駐美大使崔天凱5日在《紐約時報》刊文指出,中國不久前才遭受疫情打擊,因此對美國人的苦痛感同身受,「圍繞疫情中美兩國間有一些令人不愉快的聲音,但現在不是相互指責的時刻,現在我們需要團結合作、互幫互助。」

崔天凱的文章題為《中美必要共抗疫情》(China and the U.S. Must Cooperate Against Coronavirus),他提到,紐約是他最喜歡的美國城市,他曾在這工作、生活,擔任駐美大使後也經常造訪,「疫情橫掃全世界,這座繁華的城市被迫暫停,我相當感傷,我們正經歷巨大的挑戰,影響不分國界與種族。」

▼疫情影響下,紐約時報廣場相當冷清。(圖/達志影像/美聯社)



崔天凱表示,中國不久前才遭受疫情打擊,因此對美國人的苦痛感同身受,「我們付出了巨大的犧牲才遏制住病毒,所以深知世界各地抗擊疫情的艱難,我們也會永遠記得,在最困難的階段,許多來自各地的朋友為我們提供了協助,現在我們隨時準備回報他們的好意,與他們共同撐過難關。」

崔天凱提到,圍繞疫情中美兩國間有一些令人不愉快的聲音,但現在不是相互指責的時刻,「現在我們需要團結合作、互幫互助。」

崔天凱指出,正因如此,中國派出了上百名醫療專家馳援各國,向美國和其他多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器,也分享抗疫的技術和經驗,「最近,習近平主席應約與川普總統通話,強調中美應該團結抗疫,並承諾提供力所能及的支持。」

▼死亡人數攀升下,紐約的殯儀館快忙不過來。



崔天凱還說,中方一直負責任地通報疫情信息,建立了新冠肺炎疫情網路資訊中心,對所有國家開放,中美兩國衛生部門和防控專家也一直保持著密切溝通,「中方盡己所能,為包括美國在內的有關國家提供支持,而位於美國疫情『震央』的紐約州正是重點支持對象。目前,中方正協助美政府採購抗疫物資,中國企業也全力加班,生產、交付紐約與全美採購的醫療物資。中國地方政府向在美國的友好省州提供援助和幫助,企業捐贈更是一馬當先。」

崔天凱表示,此時此刻團結至關重要,要保持清醒、明辨是非,對那些企圖煽動種族主義和歧視仇外、把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不,「因為這樣的言行不僅會嚴重破壞我們當前合作抗疫的努力,也將埋下猜疑甚至對抗的禍根,將我們的人民拖入險境,甚至殃及全球。」

▼公園空地被用來搭建野戰醫院。



崔天凱指出,作為世界最大的兩個經濟體,中美應該引領治療技術和疫苗研發國際攻關合作,充分探討治療藥物技術共享,聯手幫助缺乏醫療條件的國家,推動完善全球衛生治理。



崔天凱強調,他始終堅信,他和無數人喜愛的紐約能挺得住、熬過去,「我期待著下次去紐約,逛一逛充滿愛和生機的街巷,去百老匯再看一場歌頌愛、勇氣與希望的音樂劇《獅子王》,相信這一天很快會到來!」