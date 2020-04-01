百業蕭條悶壞了「網路賭博最夯」　藏身商業大樓日營收1億元

記者張君豪／台北報導

警方發現近來因新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾因檢疫隔離期間在家無事可做，有網路賭博業者看準這波「疫情宅經濟」商機，透過女業務拉攏這些潛在客源大玩線上賭博，根據刑事局偵查科統計資料，防疫騎經全台警方總共查獲網路賭博案件共113件、逮捕涉案人247人，其中刑事局中部打擊犯罪中心查獲台中市西屯區某商業大樓經營維護賭博遊戲網站，供下游遊戲商、賭博網站業者經營收取權利金，每天進出金額超過1億元新台幣。

▲刑事局偵七大隊在嘉義破獲一個專營大陸民眾線上下注的賭博網站。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局中部打擊犯罪中心破獲隱身於台中市商業大樓內的賭博遊戲設計公司。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局中打調查，馬來西亞及彭姓主嫌利用台中市西屯區商業大樓當掩護經營設計、維修賭博網站和相關軟體，客戶遍及下游博弈網站業者和賭博遊戲商、客群遍及兩岸三地及東南亞地區，警方指出彭姓主嫌企業化經營，趁這波疫情大張旗鼓招攬客戶，還透過人力資源網站招募程式設計師，網路維護人員、遊戲業務，警方日前搜索帶回彭男等41名公司員工、警詢後均依賭博罪嫌移送。

▲刑事局偵七大隊查扣不法賭博業者233萬元涉案賭金。（圖／記者張君豪翻攝）

另外刑事局偵七大隊也在嘉義縣中埔鄉查獲一大陸彩票網路賭博集團，警方指出該集團架設機房，透過中國微信、QQ帳號招攬中國賭客入群豪賭、成員多用美女頭貼吸引對岸網友加入他們架設的賭博網站豪賭，警方攻堅時當場逮捕黃姓主嫌（26歲）等4名集團成員並查扣犯罪用電腦主機、監視器以及帳冊及233萬元涉案賭資。

警方指出，該集團架設超過8個彩票賭博網站供大陸民眾下注，並以每萬元人民幣抽頭3~5元人民幣水錢方式營利，警比對帳冊發現該集團獲利超過新台幣720萬元，警方呼籲雖然台灣政府全力拚防疫，但警方仍會嚴正執法打擊不法犯罪，也建議防疫居家檢疫隔離民眾從事正當休閒活動。

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