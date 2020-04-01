台中阿宅網購平台賣口罩　根本沒進貨！騙80人賺20萬遭收押

記者張君豪／台北報導

新冠疫情（COVID-19）疫情逐漸擴張，台灣民眾防疫意識日漸增加，警方查出有惡劣網友利用民眾搶購口罩心態，在台灣各大網購平台經營賣場販售醫療口罩，民眾匯款後卻相應不理，從今年1月底迄今短短2個月造成80位民眾受害，案件經刑事局165反詐騙諮詢專線彙整後轉交刑事局偵九大隊分析，警方透過網路科技偵查技術，逮捕這名家住台中市的王姓男子（24歲）。

▲刑事局偵九大隊破獲藉口罩詐騙吸金案。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵九大隊第三隊隊長邱承迪說明藉口罩詐騙案。（圖／記者張君豪攝）

警方根據比對網拍帳號上網來源、以及歹徒到超商ATM提領民眾被騙匯款的影像，鎖定年僅24歲、現職臨時工的王姓男子涉有重嫌，3月19日刑事局幹員持搜索票、拘票到王男家中搜索，當場查扣金融存簿5本、金融卡5張、手機3支、sim卡2張、電磁紀錄1批、安非他命2小包、子彈1顆等贓證物。

▲嫌犯在網購平台的口罩賣場。（圖／記者張君豪攝）

讓警方驚訝的是，王男經營賣場宣稱可提供大量醫療口罩，卻從未有購入口罩紀錄，根本就是「裝肖維」買空賣空，短短2個月詐騙超過80人得手約21萬餘元新台幣，由於王嫌惡意欺瞞消費者、藉此吸金騙匯款惡性重大，3月20日遭台中地檢署檢察官聲押獲准。

警方指出，王男學歷僅國中肄業，沉迷在手機、電腦遊戲科金所費不訾，因為手邊缺錢儲值才會上網賣「不存在的口罩」，詐騙所賺的21萬元都花在手遊上面；他家中搜出的槍彈他則辯稱是朋友借放、卻無法清楚交代械彈來源。警方建議民眾若要透過網路購買口罩，最後透過貨到付款、或選擇面交才能避免被騙。

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