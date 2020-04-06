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防人才培訓成防疫破口！林佳龍：上課全程「每人都要戴口罩」

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▲▼中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局祭出人才培訓計畫，投入20億元補助經費，每人每月可上120小時，最多可領18960元補助。交通部長林佳龍表示，為避免群聚感染，未盡量減少課堂人數，朝向以視訊方式培訓，另外也會要求學員上課都要戴口罩。

中華優質旅遊發展協會今起辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」，協助旅行產業之營運與就業穩定，並促進旅行社產業升級，本次安排跨縣市交流、旅行業全系列產品升級，提升服務品質及數位行銷技能等，使參與的旅行業從業人員提升能力，回饋至產業升級與轉型之準備。

請繼續往下閱讀...

主辦單位中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，此次訓練課程，感謝觀光局的支持還有協辦單位台北城市科技大學觀光系，旅行業品保協會與旅行業經理人協會的大力協助、共同規劃課程與選派師資，來自產業與學界的師資陣容堅強。

▲▼新冠肺炎疫情衝擊觀光小鎮，集集鎮公所決定集集火車站旁攤商，租金打對折優惠紓困2個月。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲新冠肺炎疫情衝擊集集觀光。（圖／集集鎮公所提供）

協辦單位台北城市科技大學民生學院蕭靜雅院長表示，該派出觀光系專任師資陳正茂教授、陳善珮副教授、郭名龍副教授以及李奇嶽助理教授等，為學員貢獻所學，盼能協助觀光人員精進能力。

李奇嶽表示，配合本次訓練活動，將拍攝「疫情我不怕充電再出發」短片，紀錄學員訓練過程，並且邀請林佳龍獻聲為觀光業鼓勵加油，努力準備，迎接未來的景氣反彈。

針對集體上課恐有群聚問題，林佳龍表示，過去是將課堂人數限定在100人以內，現在則是又將上限人數減少，並希望朝向以視訊作為培訓方式，人數也會隨著疫情狀況調整。

林佳龍表示，會要求所有學員在上課時配戴口罩，也會打開窗戶通風，並落實個人衛生乾淨、勤洗手，希望做好每一個人的防疫工作，讓培訓與防疫能雙管齊下進行。

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