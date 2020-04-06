今再增10例！家人自助「曾遊英國、冰島」確診...其中1人嗅覺喪失

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增10例新冠肺炎病例，包括9例境外移入及1例本土，國內累計373例確診，57人解除隔離。其中，案372、373為家人，皆30多歲，一同到英國、冰島自助旅行，在居家檢疫中發病，於今日確診。

指揮中心指出，案372為30多歲男、373為30多歲女，兩者是家人，3月6日至21日一同至英國及冰島自助旅遊，返國後進行居家檢疫，並分別於4月1日及3日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。案372症狀有流鼻水、鼻塞、味覺和嗅覺異常，案373則是流鼻水、鼻塞、嗅覺喪失。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增9例境外移入病例分別為5男4女，年齡為20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。