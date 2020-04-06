南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣多處景點於清明節連假期間湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心5日針對11處景點發出國家級警報，同時呼籲民眾在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間避免前往。各家金控業者嚴陣以待，針對連假期間去過熱門景點的員工從4月6日至4月17日進行「居家辦公」，壽險業者也陸續跟進。

南山人壽表示，連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4月6日至4月17日期間居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。

另外此期間，南山人壽公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行。不同樓層的同仁，也降低業務接觸。自4月6日起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。

英國保誠人壽也表示，因應清明連假期間，員工掃墓、出遊等活動，大量的人潮聚集，造成防疫隱憂。同仁或駐點廠商本人或其同住家人（或室友）於清明連假期間有收到中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」所發送的訊息者，請於4月6日至4月17日居家自主健康管理（居家辦公），並針對指揮中心發出的景點，另加上台南夜市及老街。

中央流行疫情指揮中心發送「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」內容，警示區包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等，提醒民眾注意防疫。