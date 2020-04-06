　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣多處景點於清明節連假期間湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心5日針對11處景點發出國家級警報，同時呼籲民眾在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間避免前往。各家金控業者嚴陣以待，針對連假期間去過熱門景點的員工從4月6日至4月17日進行「居家辦公」，壽險業者也陸續跟進。

南山人壽表示，連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4月6日至4月17日期間居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。

另外此期間，南山人壽公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行。不同樓層的同仁，也降低業務接觸。自4月6日起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。

英國保誠人壽也表示，因應清明連假期間，員工掃墓、出遊等活動，大量的人潮聚集，造成防疫隱憂。同仁或駐點廠商本人或其同住家人（或室友）於清明連假期間有收到中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」所發送的訊息者，請於4月6日至4月17日居家自主健康管理（居家辦公），並針對指揮中心發出的景點，另加上台南夜市及老街。

中央流行疫情指揮中心發送「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」內容，警示區包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等，提醒民眾注意防疫。

 
ET快訊
連假和朋友聚餐「咳嗽、喉嚨痛」1小時3人掛急診！醫：大量篩檢
連假去人多景點「自主健康管理14天」　陳時中：有症狀者不要上
旗津渡輪站前發現浮屍！「口中只剩1顆門牙」警公布特徵
案364本土病例為4歲童！「傳北市公托暫停課師生隔離」
教育部下令急查師生警報區旅遊史　北市建議師生上課戴口罩
五一連假是否取消？陳時中鬆口回應了
咳嗽、發燒有症狀者「不要上班上學」　陳時中：就醫或直接打19
新冠肺炎再添10例！其中1本土為染疫個案孫子
指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

大型活動全部延後！富士達保經推「4大防疫措施」：取消出國旅遊改發獎勵金

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

大型活動全部延後！富士達保經推「4大防疫措施」：取消出國旅遊改發獎勵金

數千隻「海番茄」罕見畫面曝光！紅水母齊聚菲律賓海面...壯觀景象震驚網

扁珍「SOGO發票貴婦團」種村碧君境管13年　求解禁遭駁

【廣編】UNIQLO做你的育兒神隊友　4/2～4/9連8天男女童裝商品149元起

朱學恆／外送補貼能撐住餐廳嗎？真正問題在平台抽成

鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

宏達電超前部署「在家上班」　早早警示員工「連假勿出遊」

黃智賢「逆時中」被送辦痛批：文字獄　王定宇嗆：不用哇哇叫！

防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

台灣球迷全球最幸福　中職開打、SBL拚季後賽體壇熱鬧

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

保險熱門新聞

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工居家辦公12天

開發金延後併購中壽　金管會說重話

「四大壽險公司」滿手現金　罕見搶標世貿三館

CP值最高！買兒童保單掌握333原則

出國旅遊改發獎勵金！富士達保經推「4大防疫措施」

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

孩童保額重點曝光！保單可分「3大階段」

放寬適用對象！第一金人壽推「保單借款+保費緩繳」紓困服務

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險專家：搞定3大條件「就不用買保單」！

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

三合一高保障新上市　長照傳承信託在一張保單裡

第八度獲金管會認可！保德信人壽再奪「模範壽險公司」

更多熱門

相關新聞

教育部急下令清查師生警報區旅遊史

教育部急下令清查師生警報區旅遊史

教育部國教署緊急通報，今（6日）起各高級中等下學校(園)師生將陸 續返校上課，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，要學校同時蒐集師生於連假期間旅遊、聚會與其他集會活動等軌跡與健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用。

五一連假是否取消？陳時中回應了

五一連假是否取消？陳時中回應了

快訊／新冠肺炎再添10例！

快訊／新冠肺炎再添10例！

法甲蘭斯資深隊醫確診後自殺身亡

法甲蘭斯資深隊醫確診後自殺身亡

口罩國家隊發威　沈榮津：連假後日產能挑戰1500萬片

口罩國家隊發威　沈榮津：連假後日產能挑戰1500萬片

關鍵字：

南山人壽英國保誠人壽中央流行疫情指揮中心指揮中心武漢肺炎保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

五一連假是否取消？陳時中回應了

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面