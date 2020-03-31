啟動台中殯葬改革　盧秀燕：讓人生最後一哩路圓滿尊嚴

▲▼盧秀燕表示，推動殯葬改革，希望讓市民人生最後一哩路走得莊嚴。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了要解決納骨塔「一櫃難求」問題，更要改善火化場空汙，今年除了在8座納骨塔增設櫃位及神主牌位之外，也分3年汰換東海殯儀館火化爐，並加速公墓綠美化工程，市長盧秀燕31日表示，此次殯葬改革，不但滿足民眾治喪需求，更要改善火化場空汙問題，讓市民人生最後一哩路走得圓滿尊嚴。

市府今天召開市政會議，民政局長吳世瑋針對殯葬改革及執行現況進行專案報告，潭子生命紀念館提供骨灰骸存放設施2萬5000個櫃位，即將額滿；東勢殯儀館3月啟用後，兼具環保與山林特色，讓山線鄉親有良好治喪環境。

為解決納骨塔櫃位不足問題，市府今年編列4150萬元，預計在8座納骨塔增設10499位骨灰櫃、721位骨骸櫃及神主牌位568位，此外，市府今年起連續3年進行汰換東海殯儀館8座火化爐及4套空汙防制工程，總經費1億5694萬元，兼顧火化業務與市民健康。

吳世瑋也說，太平區第一花園公墓2座納骨塔櫃位已飽和，將建設第3座；外埔區第二示範公墓也將增設骨灰骸存放設備；神岡區則將規劃無主聚寶盆，解決無主骨灰骸存放問題。

盧秀燕表示，生老病死人之難免，市府積極面對並認真處理，不僅解決納骨塔櫃位不足問題，更持續推動將公墓遷葬納骨塔，讓公墓變花園，並且推廣多元環保葬，包括樹葬、海葬等，讓市民人生最後一哩路走得圓滿尊嚴；同時東海殯儀館火化爐空汙嚴重，市府查緝大型污染源之前，也要藉由汰換火化爐空汙防制設備，改善空污，才能讓人信服。

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