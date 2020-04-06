影／爺奶染疫傳4歲孫「家庭群聚」幼兒園停課、匡列接觸者175人

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（６）日公布國內新增10例新冠肺炎確診病例，其中1例為本土病例（案365）為美國返台家庭群聚個案的孫子。目前家庭群聚匡列接觸者175人，40人居家隔離，其所在幼兒園也停課兩週。

指揮中心表示，該個案為案343、356同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

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根據指揮中心資料，案356（丈夫）曾於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於昨（5）日確診，先前確診的妻子（案343）則為相關家庭群聚。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲今日新增10個確診個案，其中1人為4歲童。（圖／曾梓倩製）

▲0406連假後自主管理14天。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）