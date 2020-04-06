居家檢疫者輕生亡！租屋處慘成「凶宅」…律師事務所曝類似案例：新屋才買1年

▲居家檢疫男女自殺，租屋處成凶宅，房東能否求償引發熱議！（圖／ETtoday資料照）

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

新冠肺癌疫情全球警戒！日前桃園2名居家檢疫者失聯2天，家訪人員到2人所填寫的住址到場察看，卻發現2人陳屍房內，房中有燒炭痕跡，警方調查過後，排除他殺可能性。但由於2人住處為租屋處，房屋慘成凶宅，房東欲哭無淚，達觀法律律師事務所對此發表看法。

日前一名45歲的吳姓男子、41歲的邱姓女子3月31日從日本返台，卻在居家檢疫期間失聯2天，家訪人員3日主動到2人所填寫的住址查看，這才驚見2人陳屍床上，房間內留有木炭盆2個。警方獲報到場，找到一張五金行發票，確認購買物品是在出國前所發生的事情，初步排除他殺可能。

吳男、邱女在屋內輕生影響房屋價格，房東是否能就此求償也引發熱議！達觀法律律師事務所根據桃園地方法院2019年9月20日的一份判決指出，屋主購入新屋未滿一年，卻有租客在內輕生身亡，房屋成了俗稱的「凶宅」，判租客應負起連帶賠償責任。

判決指出，林女2018年7月1日與房東以每月1萬7500元的價格承租桃園市一處位於15樓的房屋，租期為1年，林女的彭姓男友則為連帶保證人，2人同居租屋處。孰料，2人才住了1個半月，彭男竟在屋內自殺身亡，害得房屋價格降低。

房東無奈表示，新屋才剛買不到1年，購入時總價約1100萬元，因為彭男自殺身亡，屬於非自然死亡事件，成了俗稱的「凶宅」，讓住戶都有所忌諱，案發後又無人承租，經鑑定過後，房屋貶損價格達到208萬5000元，只好向林女與彭男遺產繼承人求償300萬元。

桃園地方法院勘驗各項事證後，判林女應賠償房東208萬5000元，另外，彭男的2名遺產繼承人也要連帶給付。

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