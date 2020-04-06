居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

▲居家檢疫男女自殺，租屋處成凶宅，房東能否求償引發熱議！（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園2名居家檢疫者日前於租屋處燒炭自殺身亡，事發後，對於屋主購入全新大樓出租卻因房客輕生成為凶宅，影響屋價能否求償引發熱議！達觀法律律師事務所指出，一般兇宅的價值減損約25%-40%，該案因檢疫期間燒炭自殺，其影響程度較大；屋主對於凶宅價值減損，只能對自殺者遺產及繼承人求償，若繼承人拋棄繼承，恐求償無門！

達觀法律律師事務所表示，根據桃園地院去年9月的一份判決內容，林姓女子與23歲的彭姓男友於2018年，共同在桃園區某棟大樓15樓租屋，租期1年，林女出面租屋，由彭男擔任連帶保証人。未料，兩人於租屋第二個月，彭男竟於租屋處自殺身亡，屋主不甘購買的全新住宅屋價受波及，遂向林女及相關人求請「損害賠償」300萬元。

該案經桃園地院判決，以屋主購入該屋未滿1年，屬新屋狀態，購入屋價約800多萬，加上車位總價千萬餘元，因彭男在該處所內自殺身亡，屬非自然死亡事件，依我國通常觀念，足令住戶有所忌諱，案發後無人承租，已屬俗稱的「凶宅」，並已造成交易價值貶損，其貶損的價格經委託鑑定後，依其鑑定報告所示結論為200多萬。對於自殺死亡的彭男侵權行為，應依民法第184 條、第1148條第1 項、第1153條第1 項規定，判決出面租屋的林女及彭男遺產及繼承人，應負連帶賠償責任。

判決內文亦指出，生命權係屬於人類基本權之一，受憲法之保障，我國憲法第15條明定：「人民之生存權、工作權及財產權應予保障」，即含此意義，而依現今社會上一般國民感情及風俗，係鼓勵人們不畏逆境，勇敢接受挑戰，認真地過每一天直至生命最後一刻，若上有高堂，竟選擇輕生，則會被認為是不孝行為，可知，臺灣社會上目前之國民感情及風俗係鼓勵人們應珍惜生命，而不認同自殺行為。

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