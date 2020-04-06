　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲房客自殺成凶宅，房東能否求償？

▲居家檢疫男女自殺，租屋處成凶宅，房東能否求償引發熱議！（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園2名居家檢疫者日前於租屋處燒炭自殺身亡，事發後，對於屋主購入全新大樓出租卻因房客輕生成為凶宅，影響屋價能否求償引發熱議！達觀法律律師事務所指出，一般兇宅的價值減損約25%-40%，該案因檢疫期間燒炭自殺，其影響程度較大；屋主對於凶宅價值減損，只能對自殺者遺產及繼承人求償，若繼承人拋棄繼承，恐求償無門！

達觀法律律師事務所表示，根據桃園地院去年9月的一份判決內容，林姓女子與23歲的彭姓男友於2018年，共同在桃園區某棟大樓15樓租屋，租期1年，林女出面租屋，由彭男擔任連帶保証人。未料，兩人於租屋第二個月，彭男竟於租屋處自殺身亡，屋主不甘購買的全新住宅屋價受波及，遂向林女及相關人求請「損害賠償」300萬元。

該案經桃園地院判決，以屋主購入該屋未滿1年，屬新屋狀態，購入屋價約800多萬，加上車位總價千萬餘元，因彭男在該處所內自殺身亡，屬非自然死亡事件，依我國通常觀念，足令住戶有所忌諱，案發後無人承租，已屬俗稱的「凶宅」，並已造成交易價值貶損，其貶損的價格經委託鑑定後，依其鑑定報告所示結論為200多萬。對於自殺死亡的彭男侵權行為，應依民法第184 條、第1148條第1 項、第1153條第1 項規定，判決出面租屋的林女及彭男遺產及繼承人，應負連帶賠償責任。

判決內文亦指出，生命權係屬於人類基本權之一，受憲法之保障，我國憲法第15條明定：「人民之生存權、工作權及財產權應予保障」，即含此意義，而依現今社會上一般國民感情及風俗，係鼓勵人們不畏逆境，勇敢接受挑戰，認真地過每一天直至生命最後一刻，若上有高堂，竟選擇輕生，則會被認為是不孝行為，可知，臺灣社會上目前之國民感情及風俗係鼓勵人們應珍惜生命，而不認同自殺行為。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商
快訊／陳時中提「彈性上下班」　內政部明率先實施
富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩　金山區長陳國欽宣導「戴好再上車」

新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日　交通局：4人不聽勸報警處理

2020桃園設計獎報名開始　歡迎全台創意青年角逐金獎

台南男居家檢疫「2次偷跑出門」！鄰居調監視器戳破謊言　黃偉哲震怒

新北女子「硬不戴罩」上公車　司機氣炸報警！4人亂來下場超慘

剛痛罵「出遊台灣人」僥倖…38員工同日赴墾丁狠打臉！醫師出面回應了

一張書桌一輩子感恩！許玉美助人當學習　獲資深優良社工表揚

清明假期進入尾聲　台南市府針對重點地方全面進行消毒

清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩　金山區長陳國欽宣導「戴好再上車」

新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日　交通局：4人不聽勸報警處理

2020桃園設計獎報名開始　歡迎全台創意青年角逐金獎

台南男居家檢疫「2次偷跑出門」！鄰居調監視器戳破謊言　黃偉哲震怒

新北女子「硬不戴罩」上公車　司機氣炸報警！4人亂來下場超慘

剛痛罵「出遊台灣人」僥倖…38員工同日赴墾丁狠打臉！醫師出面回應了

一張書桌一輩子感恩！許玉美助人當學習　獲資深優良社工表揚

清明假期進入尾聲　台南市府針對重點地方全面進行消毒

清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

居家檢疫男女自殺租屋處成凶宅　房東能否求償？

學校緊急調查曝光！曾到11警報區「學生先請假1周」　家長留言刷爆

獨家專訪／吳寶春有志「疫」同　打造麵包迷的香蕉新樂園

抓到了！基隆港警邊境攔查　2名緬甸籍船員違法登岸

「2萬人撲黃山」爆了！連3公告停止入園　風景區道歉：讓安徽人民失望了

東森率先啟動收假防疫　王令麟：到過警報11景點周一起居家辦公

杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％

7成捐血者呈陽性！義大利小鎮測試血液病毒反應　醫院緊急說明

連假一堆人趴趴走！　曾之喬籲別亂跑「讓自己和別人深陷危險」

「渾水研究」2月就打假瑞幸　千名調查員蒐證...89頁報告踢爆膨脹事實

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

地方熱門新聞

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

新北搭大眾運輸強制戴口罩　4人不聽勸報警

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

房客自殺成凶宅　房東能否求償？

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

拉爸爸到派出所　基隆8歲女童送員警口罩

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

清明連假恐成防疫破口　環保局加強消毒

台南市府針對重點地方全面進行消毒

花蓮七星潭　列全台10大危險海域

更多熱門

相關新聞

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

台南市一名潘姓男子從中國大陸入境，依規定必須居家檢疫，卻疑似偷跑出門被發現，又屢勸不聽，引起社區恐慌。當地民眾忍無可忍，與警方合作調閱附近監視器，果真捕捉到潘男出門畫面，盼政府重罰。市長黃偉哲5日晚間回應，情況屬實一定嚴辦。

台商居家檢疫竟騎車外出　路口擦撞被查出重罰20萬

台商居家檢疫竟騎車外出　路口擦撞被查出重罰20萬

居家檢疫偷跑出車禍　遭罰20萬

居家檢疫偷跑出車禍　遭罰20萬

確診新冠死亡24小時火化　桃園減免費用

確診新冠死亡24小時火化　桃園減免費用

社頭凶宅將拍賣　2層RC構造首拍底價280萬

社頭凶宅將拍賣　2層RC構造首拍底價280萬

關鍵字：

桃園居家檢疫自殺凶宅房東求償達觀律師事務所

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡波能出生5天「又出狀況」

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

國泰金：1200員工6日改居家辦公

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

14 天內不要接近連假出遊的人

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公12天

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

想去產檢被罵！歐陽靖崩潰「根本不該回台」

《夫婦》韓素希崩壞舊照曝光　瘋傳整形：我像媽媽

更多

最夯影音

更多
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面