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清明連假群聚感染？台大：未來2週「本土個案」是關鍵

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▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者林育綾／台北報導

清明4天連假結束，由於假期間部分景點爆發大量人潮，讓各界擔心群聚造成感染傳播，台大公衛學院副院長陳秀熙表示，未來2週將是關鍵，只要每週「本土個案」守在20例以下，且不能超過境外個案數的12%，國內發生社區大流行機率就不高，就不會發生第二波流行。

台大公衛學院副院長陳秀熙根據模式推估，台灣自3月19日限制外籍人士入境後，讓境外個案趨於平緩，即使有零星個案，也不會引發社區大流行，之所以未發生大規模社區感染，主要也是減少大型聚會、宣導社交距離、宣導個人衛生防護及環境清潔達到效果。

請繼續往下閱讀...

他推估，未來2周仍有約10至13個本土個案，但外界擔憂的清明連假部分景點人潮爆滿、恐怕造成群聚感染，陳秀熙表示未來2週是關鍵，只要每週本土個案守在20例以下，且不超過境外個案數的12%，國內發生社區大流行機率就不高，就不會發生第二波流行。

▲▼台大公衛學院今（4/6）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會（圖／翻攝台大公衛學院）

▲台大公衛學院今（4/6）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會（圖／翻攝台大公衛學院）

陳秀熙認為，目前要防止台灣第二波流行，同時爭取時效等待疫苗，「減災計畫」不可少，除了在邊境管理上阻絕境外移入，落實隔離及檢疫（簡易全面檢疫），另外減少大型集會、停班課措施、加強個人衛生防護，如戴口罩、勤洗手，加強環境防護，包括清潔消毒等。

而台大公共衛生學院院長詹長權也表示，現階段防疫應以「全國動員」的方式來進行，也要保護醫療機構、長照、醫療人員，此外他建議擴大「主動檢測」，檢測對象包括醫療及醫護人員，可針對未受感染的相關人員加強保護。還有維生需要的服務人員，如司機、送貨員、超商人員，以及確診個案的所有接觸者、所在社區的抽樣居民，才能確實做到疫調不漏接。

詹長權也說，在目前我國沒有封城、封國時，應確實做好「極大化社交距離」，以「至少2公尺」來規定長照機構、據點、室內空間活動總人數，「至少1公尺」來規定交通工具、戶外聚會的活動總人數，他認為目前人數似乎太寬，針對交通分流、上下班分流、停班課措施，政府都應提前部署。

▲▼ 星巴克咖啡廳規劃社交距離。（圖／記者林育綾攝）

▲詹長權強調，都會區咖啡廳等應「有責任」規劃室內社交距離。（圖／記者林育綾攝）

他特別強調，都會區部份咖啡廳應「有責任」規劃室內社交距離，目前他看見有些有規模的餐廳已經開始實行，但仍有許多咖啡店等空間還未規劃。

詹長權強調，現在「避免群聚」、「保持安全距離」、「勤洗手」、「戴口罩」4件事就是如今防疫最重要也最有效的事，「這些事一點都不犧牲，是保護別人和自己，是非常驕傲的事」，對於至親、長輩、好友都應該要大聲呼籲，不用不好意思，未來可以恢復到某程度的社交活動，但疫情當前，這幾件事是此時最正確的事。

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