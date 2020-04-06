墾丁掀退房潮！11區警報影響業者生計　陳時中向旅宿業致歉：是不得已

▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳涵茵／台北報導

連假後憂爆發疫情潮，中央流行疫情指揮中心針對國內11處知名景點發送「疫情警示」訊息，景區業者及旅宿業者擔心此做法會影響生計，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時則表達歉意：「這是不得已，未來政府單位有安排紓困方案。」

指揮中心發布國家級警報簡訊，更強調「請勿前往墾丁」掀起退房潮，業者無奈感嘆「防疫最大只能吞下去」，但也有人認為，發國家級簡訊太誇張，且只有墾丁大街人多，不該放大到各景點，此舉嚴重打擊他們的士氣。

請繼續往下閱讀...

▲墾丁大街人潮散去。（圖／記者吳奕靖攝）



因連假到來，疫情爆發以來業者頭一次有大量生意上門，政府下令勿前往，業者擔憂會影響往後生意，陳時中則回應：「跟旅遊業者、旅宿業者表達我們的歉意，但這是不得已的，成家群聚的風險未來社會代價可能會更大。」也承諾未來政府各單位會安排一些紓困與振興方案，至於未來51勞動節連假是否取消，陳時中則表示，主要還是依照疫情變化而訂。

警報中列出的11景點，包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮，以及屏東縣南州鄉以南，中央流行疫情指揮中心提醒民眾若連假曾造訪人多景點，建議在家自主管理，避免潛伏期隱藏感染風險。