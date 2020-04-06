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警貪快左轉撞中鋼員工害右眼失明癱瘓　市警局判賠822萬

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▲▼醉男報警自稱皮夾失竊，嫌警動作慢竟砸警車。（圖／民眾提供）

▲員警貪快左轉導致中鋼員工撞上，市警局需付出巨額賠償。（示意圖／民眾提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄中鋼朱姓員工2016年11月與交通大隊曾姓員警駕駛的警車發生車禍，造成朱肢體癱瘓、右眼失明，事後家屬要求國賠2276萬元，不過高雄地院審理後認為警車縱然未禮讓直行車，不過朱也須自負3成5過失責任，因此判決市警局賠償822萬元，目前正在高雄高分院審理中。

朱男在庭訊時指出，2016年11月25日下午2點40分左右，他騎著機車沿著小港區山明路北往南方向直行，此時曾姓員警駕駛的警車由山明路男往北行駛，並在宏平路岔路口準備左轉，但曾並未禮讓，雙方因此發生車禍，造成右眼失明及左肢癱瘓，朱男也說，自己月薪69569元，要求國家賠償給付勞動能力損失1350萬元、精神撫慰金600萬元、看護費等共2076萬，加上太太母代父職照顧2為分別僅7歲即9歲的女兒，也需一肩扛起生活重擔，這部分一併求償200萬元。

不過市警局針對朱男要求的金額也有話說，因車禍肇責的比例尚未釐清，也認為勞動能力損失的部分，應以勞保投保薪資45800元為準，但朱男與妻子求償的精神撫慰金實在太高。

朱男國賠案開庭審理後，法官勘驗行車紀錄器影像，指出當時曾姓員警搶快左轉，並未禮讓直行車為肇事主因，應負65％肇責，不過朱男當時雖為直行車，即便警車當下已無法閃避的情境下仍選擇較危險的路徑，應負35％肇責，關於賠償金額部分，法官認為朱所請求的撫慰金過高，市警局應支付合理賠償金822萬元。

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