影／60多歲無出國史婦人感染源找到！丈夫從美返國今確診　研判是家庭群聚

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，其中，日前本土個案的60多歲女性（案343）近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台，中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，其丈夫於今日確診，為案356，研判是一起家庭群聚事件。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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今日新增的案356為4月3日公布案343本土個案的丈夫，於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診，研判為一起家庭群聚事件。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

莊人祥表示，有關案356跟343之間的關係，案356是17日從美國回來，目前這起事件研判是由先生感染給太太，不過他17日回來之後只有輕微腹瀉，沒有其他症狀也就沒有去就醫。因此，指揮中心根據健保資料沒有篩到他，是因為他太太有被感染，所以才可以找到她的先生。

莊人祥強調，利用剛講的健保卡就診紀錄，從3/8-3/18從美國回來的人，指揮中心都有做發簡訊，也有打電話，他也呼籲，如果有從國外回來旅遊史的人，有症狀都趕快去就醫採檢，如果在這之間有從美國回來的人，都可以盡量告知旅遊史後趕快就醫。

針對案343個案，日前媒體就曾問及，過去宣布要召回歐美旅遊史的民眾擴大居家檢疫，她3/17返國的先生當時有通報嗎？對此，陳時中回應，他先生3/17美國返國，這批我們召回的是在裡面有健保就醫史的，因她先生沒有症狀，因此沒有在召回名單內。

▲今日新增案例全為境外移入。（圖／王譯萱製作）

▲全台確診數來到363人。（圖／王譯萱製）