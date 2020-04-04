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香港基本法30年　駱惠寧：反修例觸碰一國兩制底線「深層問題必須解決」

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▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港《基本法》4日頒布滿30週年，香港中聯辦主任駱惠寧撰文指出，30年後的今天，重溫「一國兩制」偉大事業的初心，回顧總結基本法制定和實施中積累的寶貴經驗，對於當下香港如何克服風雨考驗，書寫「一國兩制」新篇章，具有重要的現實意義，「尤其是在去年『修例風波』中，發生了大量嚴重觸碰原則底線的行為，憲法和基本法的權威受到前所未有的挑戰，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期。」

駱惠寧表示，「一國兩制」的事業初心，是指「一國兩制」從其作為政治構想提出，到確定為一項基本國策，再到付諸實踐所秉持的根本宗旨，「這個初心體現為基本法的立法目的，即基本法序言明確規定的『維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定』」，其後中共十八大報告亦進一步將之概括為「維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定」。

▼駱惠寧在《基本法》頒布30周年之日提及反修例風波。

▲▼921元朗靜坐，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

駱惠寧提到，「一國兩制」事業初心貫穿於基本法的起草過程，落實在基本法的各項製度安排之中。在長達四年零八個月的時間裡，來自內地與香港各方面人士組成的基本法起草委員會，進行全面細緻深入的民主協商，面向香港和全國各地開展多輪大規模調研和諮詢，終於在香港社會達成了最大公約數，也在全體國人中達成了最大公約數。在當時的條件下，基本法的每個條文甚至每個字句，都是幾經斟酌、反復權衡之後形成的共識。

駱惠寧指出，「一國兩制」事業初心在基本法實施過程中也得到充分體現。香港回歸23年來，中央依照憲法和基本法有效行使對特區的全面管治權，先後任命五任行政長官和歷屆特區政府主要官員，接受特區終審法院法官和高等法院首席法官任免的備案，負責管理與特區有關的外交事務和特區的防務，並行使基本法解釋權、重大事項決定權、特區法律備案審查權、全國性法律在特區實施的決定權等。

駱惠寧強調，特別是全國人大常委會於2016年對基本法第104條作出解釋，有效遏制和打擊了「港獨」勢力。特區司法機關依法獨立行使審判權，在涉及「港獨」分子參選和宣誓問題的多個案件中，依照基本法及相關解釋作出判決。特區政府根據《社團條例》依法禁止「港獨」組織「香港民族黨」運作。這些對維護基本法權威和香港法治發揮了積極作用。

駱惠寧還說，在憲法和基本法的保障下，特區依法實行高度自治，香港居民的基本權利和自由得到充分保護，民主政制穩步推進，經濟保持平穩增長，教育、醫療衛生、文化、體育、社會保障等各項社會事業邁上新台階。聯合國貿易和發展會議發布的《2019年世界投資報告》顯示，香港在吸收外來直接投資方面保持在全球第三。在瑞士洛桑國際管理髮展學院《2019年世界競爭力年報》中，香港的排名位居全球第二。根據世界銀行發表的《2020年營商環境報告》，香港的便利營商程度已進入全球前三，排名較去年進一步上升。多項研究表明，香港的法治和自由指數均長期名列世界前茅。

▲▼915遊行，反送中。（圖／達志影像／美聯社）駱惠寧指出，當前，「一國兩制」偉大實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現。尤其是在去年「修例風波」中，發生了大量嚴重觸碰「一國兩制」原則底線的行為，憲法和基本法的權威受到前所未有的挑戰，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期。

駱惠寧表示，「咬定青山不放鬆」，「任爾東西南北風」。應對「一國兩制」實踐中面臨的各種困難和挑戰，要求堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘。要堅決按照習近平總書記所強調的，貫徹「一國兩制」方針堅定不移，不會變、不動搖；確保「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進。

駱惠寧還說，堅守「一國兩制」事業初心，要求充分認識到維護國家主權、安全、發展利益與保持香港長期繁榮穩定是相輔相成，不可偏廢其一的。「皮之不存，毛將焉附」。如果國家主權、安全和發展利益得不到維護和保障，香港繁榮穩定就成了無源之水、無本之木。維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，也是特別行政區根據基本法必須履行的憲制責任。只有建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，強化相應的執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。

▲▼香港1102衝突,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

駱惠寧提到，堅定憲法和基本法制度自信，要求認真貫徹黨的十九大、十九屆四中全會的相關重要部署，堅持和完善「一國兩制」制度體系，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善中央對香港特別行政區行使全面管治權等同憲法和基本法實施相關的製度和機制，進一步維護憲法和基本法確定的憲制秩序。同時，要大力加強香港社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港同胞的國家意識和愛國精神。

駱惠寧強調，「千淘萬漉雖辛苦，吹盡黃沙始到金。」基本法頒布30年來「一國兩制」的成功實踐充分證明，基本法是一部具有歷史意義和國際意義的創造性傑作。全面準確貫徹實施「一國兩制」方針和基本法，是確保「一國兩制」偉大實踐行穩致遠的不二法門。相信，在中央政府和祖國內地的堅定支持下，特區政府和香港各界人士一定能夠勠力同心、團結奮進，克服前進道路上的一切困難和挑戰，以勇氣和智慧開創香港更美好的明天。

▼中聯辦大門在反修例風波中被示威者潑漆。

▲▼反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

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