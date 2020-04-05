自己不夠用還捐口罩？國家隊親曝「升級2.0驚人產能」　網讚：無名英雄

▲國家隊成員趕工包出一疊疊口罩。非當事者。（示意圖／記者唐詠絮攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣日前捐贈1000萬片口罩到歐美國家，網路掀起正反兩面聲浪，一名參與口罩製作的「國家隊」成員也發表個人看法。他表示，不少人擔心台灣自己口罩都不夠用，怎麼還捐給其他國家？「想大家也不用反應過度，這捐贈的數量還不到一天的產量」，不至於會影響到市場上口罩供應狀況，「大不了我就加點班吧！」

原PO在《Dcard》分享擔任口罩國家隊心得，每天上班一坐下就是6小時，不停包裝口罩與挑出瑕疵品，檢查口罩是否一疊25片、耳帶邊帶正不正常及鼻樑墊有無異狀，「必備的是墊屁股的毛巾和耳機，坐久屁股很痛」，還得忍耐機器全速前進時的噪音，實際加入團隊才知道這工作並非想像中容易。

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新的機台生產速度相當快，「通常剛包完一袋，輸送帶上又已經有兩疊口罩要處理了」，除了要檢查上述的項目外，還得應付不定時的突發狀況，像是耳帶棉繩捲起來、鼻樑墊放歪、口罩捲進輸送帶卡死等等，最常見也最惱人的狀況就是，輸送帶一往前移動，原本算好數量的一疊疊口罩就會東倒西歪，這時必須重新計算數量，打亂包裝節奏，且機器不等人，在他排解困難的同時機台仍持續噴出一片片口罩。

▲下周預計提升到一日產能1400萬片。（圖／記者周宸亘攝）



「口罩政策2.0，我的手速也跟著進階到2.0了」，目前全台產能達到日產1300萬片，是疫情爆發前的兩倍以上，「是大量人力物力財力投入、機器24小時不停工的成績」，現在產能也在持續上升中，所以原PO認為，國人不必太擔憂捐贈1000萬片口罩對台灣有打擊，其實並沒有顯著影響，而且還能利用這個機會打開外交大門，「尋求國際社會地位上的突破口，也是個好方法。」

至於不少人抱怨的14天9片口罩不夠用，「是不是代表你不在家的時間太長了呢？」戴上口罩不代表無敵，待在人多或密閉環境仍身處風險，「就像我們在教導新兵說，防毒面具戴起來不是為了讓你在毒氣中當藍波，而是讓你戴起來後，趕緊往上風處逃離毒區用的」，如果現在還有人戴著口罩到處跑趴，那麼一天3片口罩也不夠用，「減少自己暴露在高風險的環境中才是防疫的重點。」

網友看完紛紛感動回應，「工作辛苦了，我不敢亂跑，只有出去工作，依照現在最新制度還差一天的口罩，希望能一天一片」、「台灣能這麼棒都是前線人員和你們這些無名英雄成就的」、「還好有你們我們才不用擔心口罩的產量，真的謝謝。」另一名國家隊成員也表示，「我這邊是站著的，吃飯半小時，早上下午各4小時，站到沒知覺，我已經放棄噪音了，習慣就好，還是我已經聾了。」