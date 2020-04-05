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狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

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▲▼ 南韓新冠肺炎／仁川機場檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓新冠肺炎／仁川機場檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，但境外移入個案及零星群聚感染事件頻傳，累計10237人確診，其中183人死亡。一名自美國返回南韓的留學生返家後出現症狀，篩檢結果呈陽性，調查後才發現他入境前就有症狀，卻為通過檢疫服下大量退燒藥。南韓政府5日宣布，若再發生類似案件必定重罰。

釜山市當局4日說明，此前在美國堪薩斯州留學的一名18歲男大生23日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，當時還住在學校宿舍，隔天凌晨搭乘美國航空公司班機飛往芝加哥轉機，改搭大韓航空班機後於25日飛抵南韓仁川機場。他在美國上機前就吞下退燒藥，通過檢疫，25日下午抵達仁川時也因此沒有被攔下。

他在3月26日凌晨1時左右抵達位於釜山的家中，上午前往東萊區衛生所接受病毒篩檢，當晚確認結果為陽性，被匡為密集接觸者的父母則皆為陰性。

除自機場返家、赴衛生所篩檢以外，該名學生歸國後並無外出，因此除父母外沒有其他密集接觸者。但他赴衛生所時才主動告知，曾服用退燒藥，且因連日服用，已經不記得確切數量。衛生當局這才得知，他早在入境前就有症狀，已經掌握他在機上的20多名接觸者，要求居家隔離並採取後續措施。

為防類似事件重演，南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁5日在例行記者會上指責，服用退燒藥通過檢疫將威脅國民健康，恐怕成為途徑不明的疫情開端，是違法的錯誤行為，預計以相關法律加以處罰，殺雞儆猴。未來民眾若在檢疫調查過程中提交假資料，將依違反檢疫法罪名處最高1年徒刑或千萬韓元（約新台幣24萬元）。

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