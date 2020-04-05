小額哩程不浪費！華航eMall即起開放折抵　「1,000哩等同台幣90元」

▲華航eMall可接受「華夏哩程折抵消費現金」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

每一哩都是錢！中華航空eMall購物平台可接受「華夏哩程折抵消費現金」，即日起至華航eMall購物，使用會員哩程折抵，每1,000哩等同新台幣90元，4月30日前使用哩程折抵購物，可再加碼獲贈500哩，每位會員限回饋一次，統一於5月底入哩，哩程折現最高可折抵單項商品總件數金額10%。

除最新推出的「華夏哩程折抵消費現金」，華航哩程酬賓獎還可用在兌換貴賓室、座艙升等、兌換酬賓機票，甚至還能應用於平日生活，如可換超商點數、雜誌、旅遊相關商品抵用券等種類繁多，讓會員點數使用更靈活。

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▲▼華航eMall首度推出以台灣「竹」為主題之文創商品。（圖／華航提供）

另外，華航為推展台灣地方特色產品，結合城鄉旅遊讓地方特色產品行銷全台與國際，首度與經濟部中小企業處及財團法人中衛發展中心合作共同行銷「OTOP一鄉鎮一特產」本土特色商品，自3月16日起於華航eMall推出以台灣「竹」為主題之文創商品，包含「竹藍芽喇叭」、「la-boos竹製兒童餐具」、「瓷竹杯」及「湯叉組」等共11項竹類商品，一上架即獲好評。

為積極促進此波特色商品銷售，即日起至6月30日止，於華航eMall購買竹類商品的前500名會員，將可獲得額外500哩哩程回饋，每位會員限回饋一次，統一於7月底入哩。